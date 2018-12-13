Бундестаг схвалив законопроект про визнання третьої статі

У майбутньому в Німеччині в актах і свідоцтвах про народження можна буде вказувати "третю стать" - "різне". Відповідний законопроект схвалив Бундестаг увечері в четвер, 13 грудня. Досі в документах про народження можна було вказувати жіночу, чоловічу стать або не вказувати її взагалі.

Зміни до закону стосуватимуться інтерсексуальних людей, які мають тілесні ознаки обох статей, уточнює інформагенція AFP. Наприклад, якщо стать новонародженої дитини неможливо визначити однозначно і якщо у процесі її дорослішання це залишається неможливим, то зміни до закону дозволяють пізніше змінити дані в документах.

Довідка від лікаря

Дані можна буде змінити й тоді, якщо після народження стать визначили неправильно. У такому разі можна змінити й ім'я людини. Однак для внесення таких змін потрібна довідка від лікаря. Цей пункт змін до закону під час дебатів у парламенті розкритикували Зелені. Вони вважають, що необхідність довідки від лікаря ускладнює процес та що громадяни мають самі вирішувати, яку стать вказувати в своїх документах.

Дивитись відео 02:28 Now live 02:28 хв Поділитись Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2nO9o Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017)

В Об'єднанні геїв та лесбійок Німеччини (LSVD) зміни до закону теж розкритикували. Членкиня правління організації Генні Енґельс (Henny Engels) заявила, що "стать залежить не лише від тілесних ознак, а й від соціальних і психічних факторів".

Депутат від християнських демократів Марк Генріхманн (Marc Henrichmann) натомість пояснив, що держава зацікавлена в реєстрах актів цивільного стану, які мають доказову базу. Це не дозволяє визначати стать лише на основі суб'єктивних відчуттів людини, вважає депутат.

Чому в Німеччині почалися дебати про "третю стать"

Визнати "третю стать" Бундестаг зобов'язав Конституційний суд Німеччини у 2017 році. Усе почалося з того, що інтерсексуал, якого внесли до реєстру про народження як жінку, подав заяву про зміну його даних на "інтер" або "різне". Результати аналізу хромосом скаржника свідчать про те, що він не є ні жінкою, ні чоловіком.

Скаржник програв справу в судах усіх нижчих інстанцій включно з Федеральним верховним судом Німеччини, однак Конституційний суд Німеччини задовольнив його скаргу.