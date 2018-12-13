 Бундестаг схвалив законопроект про визнання третьої статі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Бундестаг схвалив законопроект про визнання третьої статі

Бундестаг узаконив третю стать. Якщо стать дитини неможливо визначити, у свідоцтві про народження можна буде записати її як "різне". Якщо свої дані захоче змінити доросла людина, їй потрібна буде довідка від лікаря.

третя стать, інтерсексуальність, Німеччина

У майбутньому в Німеччині в актах і свідоцтвах про народження можна буде вказувати "третю стать" - "різне". Відповідний законопроект схвалив Бундестаг увечері в четвер, 13 грудня. Досі в документах про народження можна було вказувати жіночу, чоловічу стать або не вказувати її взагалі.

Зміни до закону стосуватимуться інтерсексуальних людей, які мають тілесні ознаки обох статей, уточнює інформагенція AFP. Наприклад, якщо стать новонародженої дитини неможливо визначити однозначно і якщо у процесі її дорослішання це залишається неможливим, то зміни до закону дозволяють пізніше змінити дані в документах.

Довідка від лікаря

Дані можна буде змінити й тоді, якщо після народження стать визначили неправильно. У такому разі можна змінити й ім'я людини. Однак для внесення таких змін потрібна довідка від лікаря. Цей пункт змін до закону під час дебатів у парламенті розкритикували Зелені. Вони вважають, що необхідність довідки від лікаря ускладнює процес та що громадяни мають самі вирішувати, яку стать вказувати в своїх документах.

Дивитись відео 02:28
Now live
02:28 хв

Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017)

В Об'єднанні геїв та лесбійок Німеччини (LSVD) зміни до закону теж розкритикували. Членкиня правління організації Генні Енґельс (Henny Engels) заявила, що "стать залежить не лише від тілесних ознак, а й від соціальних і психічних факторів".

DW.COM

Про етичну необхідність визначення третьої статі у Німеччині говорили ще кілька років тому. Оглядач DW Крістоф Штрак критикую затримку прийняття відповідного рішення. (10.11.2017)

У Німеччині офіційно запровадили "третю стать ". Відтепер у свідоцтві про народження не обов'язково вказувати стать малюка, якщо в нього є ознаки обох статей. Подорослішавши, він сам визначиться. (04.11.2013)

Депутат від християнських демократів Марк Генріхманн (Marc Henrichmann) натомість пояснив, що держава зацікавлена в реєстрах актів цивільного стану, які мають доказову базу. Це не дозволяє визначати стать лише на основі суб'єктивних відчуттів людини, вважає депутат.

Чому в Німеччині почалися дебати про "третю стать"

Визнати "третю стать" Бундестаг зобов'язав Конституційний суд Німеччини у 2017 році. Усе почалося з того, що інтерсексуал, якого внесли до реєстру про народження як жінку, подав заяву про зміну його даних на "інтер" або "різне". Результати аналізу хромосом скаржника свідчать про те, що він не є ні жінкою, ні чоловіком.

Скаржник програв справу в судах усіх нижчих інстанцій включно з Федеральним верховним судом Німеччини, однак Конституційний суд Німеччини задовольнив його скаргу.

Аудіо й відео до теми

Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017)  

Також за темою

Symbolbild drittes Geschlecht

Уряд ФРН схвалив законопроект про визнання третьої статі 15.08.2018

Незабаром у ФРН можуть дозволити офіційно фіксувати третю стать. Відповідний законопроект схвалив уряд Німеччини.

Intersexuelle Person

Конституційний суд Німеччини зобов'язав державу визнати "третю стать" 08.11.2017

Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив вносити до реєстру про народження "третю стать". Зміни до законів мають внести до кінця 2018 року.

Реклама

Докладно

Софійського собор у Києві

Об'єднавчий собор православних церков: як він відбудеться

Українські православні церкви обиратимуть 15 грудня предстоятеля Української православної церкви. УПЦ МП бойкотує захід. 

На думку експертів, Євросоюз не має важелів зупинити будівництво газогону

"Північний потік-2": чи є шанс зупинити проект (відео)

Атаку на "Північний потік-2" зі США та з Європарламенту в Україні сприйняли "на ура". Які реальні шанси зупинити проект? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  