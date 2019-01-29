Бундестаг розслідує скандал у міністерстві оборони ФРН

Розслідуванням закидів на адресу міністерства оборони ФРН в укладенні з порушеннями договорів про зовнішнє консультування, займатиметься спеціальна комісія комітету Бундестагу з питань оборони. Рішення про створення слідчої комісії було ухвалене в середу, 30 січня, у комітеті Бундестагу з питань оборони голосами тих членів, котрі належать до опозиційних партій. Представники урядових політичних сил - ХДС/ХСС і СДПН утрималися, повідомляє агентство AFP.

Новосформована комісія спробує з'ясувати, яким чином ухвалювалися рішення про укладення відповідних договорів про надання німецькому оборонному відомству консультаційних послуг на мільйонні суми.

Перше засідання новоствореного органу очікується до кінця дня. Завдання комісії полягатиме в тому, щоб встановити, чи порушувалося законодавство і як саме.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони ФРН, яким керує Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), широко користувалося консультаційними послугами сторонніх експертів.