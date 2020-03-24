 Бундестаг розглядає безпрецедентний антикризовий пакет | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.03.2020

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Економіка

Бундестаг розглядає безпрецедентний антикризовий пакет

Німецький парламент обговорює запропоновані урядом ФРН заходи для підтримки громадян, бізнесу та лікарень у час коронавірусної кризи. Ідеться також про зупинення дії "боргового гальма".

Засідання Бундестагу 25 березня 2020 року

Засідання Бундестагу 25 березня 2020 року

Німецький Бундестаг у середу, 25 березня, обговорює представлений урядом ФРН пакет заходів для підтримки економіки за умов пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Нижня палата німецького парламенту заслуховує профільних міністрів щодо розроблених урядом законопроєктів, що сукупно передбачають фінансування різних заходів за допомогою нової заборгованості в обсязі 156 мільярдів євро.

Зокрема, уряд пропонує 50 мільярдів євро надати на підтримку самозайнятих громадян, а також малих підприємств. Серед заходів соціальної підтримки населення: орендарі мають бути захищені від втрати житла, навіть за наявності боргів з орендної плати. Пропонується також спростити доступ до соціальної допомоги з безробіттяHartz-IV, а також умови тимчасового переходу на скорочений графік роботи.

Створення фонду економічної стабільності

Зміни, які можуть бути внесені у закон про захист від інфекцій, передбачають розширення повноважень федеральної влади у боротьбі з пандеміями. Лікарні можуть отримають фінансову підтримку від уряду за кожну відкладену операцію, що не є негайною, та за облаштування додаткових місць у відділеннях інтенсивної терапії.

Крім того, уряд передбачає створення Фонду економічної стабільності обсягом 600 мільярдів євро. Він включатиме кредитні гарантії на загальну суму 400 мільярдів євро, а також 100 мільярдів на випадок, якщо держава братиме частку підприємств, що банкрутують. Ще 100 мільярдів євро надаватимуться для спеціальних програм німецького банку розвитку KfW.

Для фінансування пакета допомоги пропонується зупинити дію передбаченого в Основному законі "боргового гальма". Згідно з ним, Німеччина запобігала зростанню державного боргу. Тепер це правило скасовується.

Уряд ФРН схвалив пакет законопроєктів з подолання коронавірусної кризи 23 березня.

Читайте також: Уряд Німеччини підготував пакет антикризових законопроєктів 

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Коронавірус та економіка: які наслідки для українців (13.03.2020)

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


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Засідання Бундестагу 25 березня 2020 року

Бундестаг розглядає антикризовий пакет

Німецький парламент обговорює запропоновані урядом ФРН заходи підтримки громадян.  

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