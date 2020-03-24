Бундестаг розглядає безпрецедентний антикризовий пакет

Німецький Бундестаг у середу, 25 березня, обговорює представлений урядом ФРН пакет заходів для підтримки економіки за умов пандемії коронавірусу SARS-CoV-2. Нижня палата німецького парламенту заслуховує профільних міністрів щодо розроблених урядом законопроєктів, що сукупно передбачають фінансування різних заходів за допомогою нової заборгованості в обсязі 156 мільярдів євро.

Зокрема, уряд пропонує 50 мільярдів євро надати на підтримку самозайнятих громадян, а також малих підприємств. Серед заходів соціальної підтримки населення: орендарі мають бути захищені від втрати житла, навіть за наявності боргів з орендної плати. Пропонується також спростити доступ до соціальної допомоги з безробіттяHartz-IV, а також умови тимчасового переходу на скорочений графік роботи.

Створення фонду економічної стабільності

Зміни, які можуть бути внесені у закон про захист від інфекцій, передбачають розширення повноважень федеральної влади у боротьбі з пандеміями. Лікарні можуть отримають фінансову підтримку від уряду за кожну відкладену операцію, що не є негайною, та за облаштування додаткових місць у відділеннях інтенсивної терапії.

Крім того, уряд передбачає створення Фонду економічної стабільності обсягом 600 мільярдів євро. Він включатиме кредитні гарантії на загальну суму 400 мільярдів євро, а також 100 мільярдів на випадок, якщо держава братиме частку підприємств, що банкрутують. Ще 100 мільярдів євро надаватимуться для спеціальних програм німецького банку розвитку KfW.

Для фінансування пакета допомоги пропонується зупинити дію передбаченого в Основному законі "боргового гальма". Згідно з ним, Німеччина запобігала зростанню державного боргу. Тепер це правило скасовується.

Уряд ФРН схвалив пакет законопроєктів з подолання коронавірусної кризи 23 березня.

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