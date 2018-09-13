Бундестаг посилив правила депортації мігрантів

Бундестаг у п'ятницю, 7 червня, ухвалив закон, що розширює повноваження поліції та міграційних служб для оптимізації депортації тих шукачів притулку, які отримали відмову.

Ухвалений закон передбачає продовження терміну затримання та скорочення пільг для певних категорій шукачів притулку. Також він містить штрафні санкції щодо тих шукачів притулку, які надали про себе неправдиві дані.

Голосуванню передували палкі дебати між представниками різних партій, повідомляє агенція dpa. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (ХСС) наголосив: "Обов'язок виїзду також повинен супроводжуватися фактичним від'їздом".

За законопроект проголосували 372 депутати, 159 висловились проти, ще 111 утримались. Проти законопроекту виступили представники партії "Союз 90/Зелені" та Ліві. Ліберали з Вільної демократичної партії утримались, а правопопулісти з партії "Альтернатива для Німеччини" висловили сумніви, що цей закон дійсно збільшить кількість депортацій.

7 червня у Бундестазі також повинні ухвалити остаточне рішення щодо законопроекту про імміграцію для кваліфікованих працівників.