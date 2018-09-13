 Бундестаг посилив правила депортації мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

Бундестаг посилив правила депортації мігрантів

Німецький парламент ухвалив закон, який надає поліції та міграційним службам більше повноважень для депортації шукачів притулку, які отримали відмову.

Бундестаг посилив правила депортації шукачів притулку, які отримали відмову

Бундестаг посилив правила депортації шукачів притулку, які отримали відмову

Бундестаг у п'ятницю, 7 червня, ухвалив закон, що розширює повноваження поліції та міграційних служб для оптимізації депортації тих шукачів притулку, які отримали відмову.

Ухвалений закон передбачає продовження терміну затримання та скорочення пільг для певних категорій шукачів притулку. Також він містить штрафні санкції щодо тих шукачів притулку, які надали про себе неправдиві дані.

DW.COM

Після нападу прохачів притулку на перехожих в німецькому місті Амберг міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер закликав до жорсткіших правил депортації. DW розповідає, як відбувається депортація іноземців з Німеччини. (04.01.2019)

Хто може влаштуватися на роботу в Німеччині за спрощеною процедурою, де оформити Blue Card, які переваги вона дає? Інформація для іноземних фахівців. (22.03.2019)

Голосуванню передували палкі дебати між представниками різних партій, повідомляє агенція dpa. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (ХСС) наголосив: "Обов'язок виїзду також повинен супроводжуватися фактичним від'їздом".

За законопроект проголосували 372 депутати, 159 висловились проти, ще 111 утримались. Проти законопроекту виступили представники партії "Союз 90/Зелені" та Ліві. Ліберали з Вільної демократичної партії утримались, а правопопулісти з партії "Альтернатива для Німеччини" висловили сумніви, що цей закон дійсно збільшить кількість депортацій.

7 червня у Бундестазі також повинні ухвалити остаточне рішення щодо законопроекту про імміграцію для кваліфікованих працівників.

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