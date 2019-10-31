Бундестаг переніс голосування щодо Газової директиви ЄС

Праві популісти з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) в ніч на п'ятницю, 8 листопада, ініціювали перенесення засідання Бундестагу. На засіданні мало бути ухвалено рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, які стосуються газопроводів, що йдуть до ЄС з третіх країн, зокрема, "Північного потоку-2". Перед голосуванням депутати АдН висловили сумнів в наявності кворуму, а потім запросили поіменне голосування. Під час нього з'ясувалося, що при необхідному кворумі у 355 депутатів в залі проголосували лише 133 парламентарі.

Агентство dpa зазначає, що в такий пізній час (перший виступ депутата від АдН з даного питання відбувся о 1:46 ночі за місцевим часом) кворуму ніколи не буває. Крім винесення рішення щодо Газової директиви ЄС, не відбулися також голосування щодо угоди про соціально-страхове забезпечення з Україною і щодо перерозподілу сільськогосподарських субсидій ЄС в інтересах збереження природи.

Напередодні торговий представник України - заступник міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка заявляв, що в разі ухвалення Бундестагом рішення, яке дасть "Північному потоку-2" змогу обійти обмеження Газової директиви, його буде оскаржено.

Газова директива проти "Північного потоку-2"

Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року Рада ЄС затвердила зміни до Газової директиви ЄС, що є частиною Третього енергопакету ЄС, про поширення європейських норм на газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн. Вони повинні будуть працювати за тими ж правилами, що і трубопроводи, що розташовані на території держав-членів ЄС.

Зміни передбачають заборону на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає. Також має бути забезпечений доступ третіх компаній до "Північного потоку-2". Конкурентні тарифи на транспортування газу буде встановлювати німецький регулятор, і газопровід повинен буде працювати прозоро, зокрема в питанні безпеки поставок.

Теоретично німецький регулятор може зробити виняток для "Північного потоку-2", однак Єврокомісія зможе це рішення заблокувати. Інший шлях для безперешкодного введення в дію нового газопроводу - укладання міжурядової угоди між Берліном і Москвою, однак і він неможливий без згоди Брюсселя.