Бундестаг переніс голосування щодо Газової директиви ЄС

Близько другої ночі Бундестаг повинен був голосувати щодо змін до Газової директиви ЄС. Однак депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.
Праві популісти з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) в ніч на п'ятницю, 8 листопада, ініціювали перенесення засідання Бундестагу. На засіданні мало бути ухвалено рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, які стосуються газопроводів, що йдуть до ЄС з третіх країн, зокрема, "Північного потоку-2". Перед голосуванням депутати АдН висловили сумнів в наявності кворуму, а потім запросили поіменне голосування. Під час нього з'ясувалося, що при необхідному кворумі у 355 депутатів в залі проголосували лише 133 парламентарі.
Агентство dpa зазначає, що в такий пізній час (перший виступ депутата від АдН з даного питання відбувся о 1:46 ночі за місцевим часом) кворуму ніколи не буває. Крім винесення рішення щодо Газової директиви ЄС, не відбулися також голосування щодо угоди про соціально-страхове забезпечення з Україною і щодо перерозподілу сільськогосподарських субсидій ЄС в інтересах збереження природи.
Напередодні торговий представник України - заступник міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка заявляв, що в разі ухвалення Бундестагом рішення, яке дасть "Північному потоку-2" змогу обійти обмеження Газової директиви, його буде оскаржено.
Газова директива проти "Північного потоку-2"
Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року Рада ЄС затвердила зміни до Газової директиви ЄС, що є частиною Третього енергопакету ЄС, про поширення європейських норм на газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн. Вони повинні будуть працювати за тими ж правилами, що і трубопроводи, що розташовані на території держав-членів ЄС.
Зміни передбачають заборону на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає. Також має бути забезпечений доступ третіх компаній до "Північного потоку-2". Конкурентні тарифи на транспортування газу буде встановлювати німецький регулятор, і газопровід повинен буде працювати прозоро, зокрема в питанні безпеки поставок.
Теоретично німецький регулятор може зробити виняток для "Північного потоку-2", однак Єврокомісія зможе це рішення заблокувати. Інший шлях для безперешкодного введення в дію нового газопроводу - укладання міжурядової угоди між Берліном і Москвою, однак і він неможливий без згоди Брюсселя.