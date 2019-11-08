 Бундестаг остаточно дав зелене світло газопроводу ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2019

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Новини

Бундестаг остаточно дав зелене світло газопроводу "Північний потік-2"

Німецький Бундестаг ухвалив законопроєкт, який імплементує Газову директиву ЄС у національне законодавство. Це дає формальне зелене світло завершенню будівництва і запуску газопроводу "Північний потік-2".

Бундестаг ухвалив поправки, які прибирають перепони для Північного потоку-2

Бундестаг ухвалив поправки, які прибирають перепони для "Північного потоку-2"

Німецький Бундестаг у середу, 13 липня, ухвалив законопроєкт, який імплементує Газову директиву ЄС у національне законодавство країни. Ці поправки стосуються газопроводів, що йдуть до ЄС з третіх країн, зокрема, "Північного потоку-2", який має з'єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря. Таким чином, формально дано зелене світло завершенню будівництва та запуску газпопроводу.

За це рішення проголосували депутати від правлячої коаліції з Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), а також опозиційної Вільної демократичної партії (ВДП). Проти виступили Зелені та правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Фракція Лівої партії утрималася. Бундестаг повинен був розглянути цей законопроєкт ще 8 листопада, але тоді його розгляд перенесли через відсутність кворуму.

DW.COM

Близько другої ночі Бундестаг повинен був голосувати щодо змін до Газової директиви ЄС. Однак депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму. (08.11.2019)

Європарламент проголосував за поширення Газової директиви ЄС на "Північний потік-2". DW з'ясовувала, чи можливі винятки з неї для газогону з Росії до Німеччини в обхід України. (04.04.2019)

Газопровід "Північний потік-2" не потрібен ЄС та ФРН, вважає експертка Німецького інституту економічних досліджень Клаудіа Кемферт. На її думку, він дуже дорогий і міцно прив'язує ФРН і ЄС до епохи викопного палива. (31.10.2019)

Газова директива проти "Північного потоку-2"

Нова Газова директива ЄС поширює внутрішні європейські норми, в тому числі, й на газопроводи, що йдуть до Євросоюзу з третіх країн. Вони повинні будуть працювати за тими ж правилами, що і трубопроводи, що розташовані на території держав-членів ЄС.

Серед цих правил - заборона на те, щоб транспортуванням газу займалася та сама компанія, яка видобуває і продає його. Оператор "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG цій вимозі не відповідає. Утім, згідно з новими правилами, країна-приймач газопроводу в ЄС може попросити Єврокомісію про виняток для конкретного проєкту. Саме це зможе тепер зробити Німеччина.

Низка східних країн-членів ЄС виступають проти будівництва і запуску "Північного потоку-2", побоюючись посилення енергетичної залежності ЄС від Росії. Проти газопроєкту виступає і Україна, через яку транспортується левова частка газу до ЄС на даний момент і чиє значення як транзитної країни після запуску нового газогону суттєво послабиться.

 

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