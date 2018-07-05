 Бундестаг нарешті ухвалив федеральний бюджет ФРН на 2018 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

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Новини

Бундестаг нарешті ухвалив федеральний бюджет ФРН на 2018 рік

П'ятий рік поспіль федеральний бюджет ФРН буде бездефіцитним. Обсяг бюджету-2018 - 343,6 мільярда євро.

Німецький Бундестаг ухвалив федеральний бюджет на поточний рік

Німецький Бундестаг ухвалив федеральний бюджет на поточний рік

Німецький Бундестаг у четвер, 5 липня, більшістю голосів ухвалив бездефіцитний федеральний бюджет на поточний рік. За це проголосували 386 депутатів, проти висловилися 282.

П'ятий рік поспіль федеральний німецький бюджет буде бездефіцитним. Видатки на федеральному рівні передбачені у розмірі 343,6 мільярда євро, що на 3,9 відсотка більше, ніж минулого року.

6 липня мають розпочатися урядові консультації щодо бюджету на 2019 рік. Згідно з проектом міністра фінансів ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), доходи та видатки становитимуть 356,8 мільярда євро, що на 3,8 відсотка більше, ніж у поточному році.

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Урсула фон дер Ляєн обґрунтувала запит на додаткові 25 мільярдів євро збільшенням витрат на модернізацію, а також наміром реалізувати понад 200 проектів, повідомляє газета Bild. (16.06.2018)

Комітет Бундестагу з бюджетних питань затвердив проект федерального бюджету. Німеччина збільшує державні витрати, зокрема на поліцію. Але Бундесвер наразі не отримає більших коштів, яких вимагає міністерка фон дер Ляєн. (28.06.2018)

У цьогорічному бюджеті на потреби Бундесверу виділено 38,5 мільярда євро, що на 1,5 мільярда більше, ніж роком раніше. У 2019-му оборонні видатки мають зрости до 42,9 мільярда євро. Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що до 2020 року Німеччина планує підвищити оборонний бюджет до рівня 1,5 відсотка від ВВП. Своєю чергою міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наполягає не необхідності виділити до кінця поточної каденції парламенту у 2021 році для Бундесверу на 15 мільярдів євро більше, ніж передбачено в бюджетному плані. 

Пізнє ухвалення цьогорічного бюджету зумовлене тривалими переговорами щодо формування урядової коаліції в Німеччині після виборів до Бундестагу у вересні минулого року. 

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