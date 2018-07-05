Бундестаг нарешті ухвалив федеральний бюджет ФРН на 2018 рік

Німецький Бундестаг у четвер, 5 липня, більшістю голосів ухвалив бездефіцитний федеральний бюджет на поточний рік. За це проголосували 386 депутатів, проти висловилися 282.

П'ятий рік поспіль федеральний німецький бюджет буде бездефіцитним. Видатки на федеральному рівні передбачені у розмірі 343,6 мільярда євро, що на 3,9 відсотка більше, ніж минулого року.

6 липня мають розпочатися урядові консультації щодо бюджету на 2019 рік. Згідно з проектом міністра фінансів ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), доходи та видатки становитимуть 356,8 мільярда євро, що на 3,8 відсотка більше, ніж у поточному році.

У цьогорічному бюджеті на потреби Бундесверу виділено 38,5 мільярда євро, що на 1,5 мільярда більше, ніж роком раніше. У 2019-му оборонні видатки мають зрости до 42,9 мільярда євро. Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що до 2020 року Німеччина планує підвищити оборонний бюджет до рівня 1,5 відсотка від ВВП. Своєю чергою міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наполягає не необхідності виділити до кінця поточної каденції парламенту у 2021 році для Бундесверу на 15 мільярдів євро більше, ніж передбачено в бюджетному плані.

Пізнє ухвалення цьогорічного бюджету зумовлене тривалими переговорами щодо формування урядової коаліції в Німеччині після виборів до Бундестагу у вересні минулого року.