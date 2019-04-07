 Бундестаг з′ясує, чи був депутат від АдН пов′язаний з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

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Новини

Бундестаг з'ясує, чи був депутат від АдН пов'язаний з Росією

Німецький парламент розслідує, чи мав депутат від правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр зв'язки к Кремлем. Сам Фронмаєр відкидає всі обвинувачення.

Депутат від партії партії Альтернатива для Німеччини Маркус Фронмаєр

Депутат від партії партії "Альтернатива для Німеччини" Маркус Фронмаєр

Рада старійшин німецького парламенту повинна з'ясувати, чи були у депутата Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Маркуса Фронмаєра (Markus Frohnmaier) зв'язки з Росією. "Чи відповідають звинувачення дійсності, має бути прояснено на рівні ради старійшин", - заявив заступник голови парламенту соціал-демократ Томас Опперманн (Thomas Oppermann) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, яке вийшло в неділю, 7 квітня. На думку Опперманна, Фронмаєр повинен був стати для Кремля "лазівкою", що відкриває доступ "до інституту Бундестагу, а не тільки до АдН".

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомило, що Росія нібито робила масштабні спроби впливати на німецьких політиків, особливо з партії "Альтернатива для Німеччини". За даними видання, напередодні виборів в Бундестаг у 2017 році Москвою розроблявся програмний документ про заходи, націлені на дестабілізацію в Євросоюзі і посилення пропаганди на підтримку російських інтересів.

За даними Der Spiegel, документ був направлений електронною поштою одному з високопоставлених представників адміністрації президента РФ 3 квітня 2017 року. В ньому пропонувалось надати підтримку Фронмайеру, який вже тоді відрізнявся проросійськими поглядами. Автори документа високо оцінювали шанси Фронмайера на успіх на виборах. Видання наголошує, що в матеріалах нібито з адміністрації президента Росії Володимира Путіна Фронмаєр ще до його обрання в парламент характеризувався як майбутній депутат, "який буде знаходитися під абсолютним контролем".

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Один з колишніх високопоставлених співробітників німецької розвідки в інтерв'ю Der Spiegel і ZDF назвав цей програмний документ достовірним, з огляду на його характер і структуру. Він також зазначив, що вже бачив схожі документи, які, за його словами, укладаються в стратегію Росії, спрямовану на ослаблення Євросоюзу.

Сам Фронмаєр заявив через свого адвоката, що йому не відомо про існування документу. Він ніколи не просив "фінансової або медійної підтримки в російських політичних, економічних чи громадянських колах", заявив депутат, передає агенція AFP.

Раніше Маркус Фронмаєр потрапив у поле зору Федерального відомства з охорони конституції (BfV). Його колишнього консультанта Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter) підозрюють в організації підпалу угорського центру в Ужгороді , який було скоєно в лютому минулого року. 

Дивитись відео 01:18

"Альтернатива для Німеччини": що це за партія? (25.09.2017)

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"Альтернатива для Німеччини": що це за партія? (25.09.2017)  

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