Бундестаг з'ясує, чи був депутат від АдН пов'язаний з Росією

Рада старійшин німецького парламенту повинна з'ясувати, чи були у депутата Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Маркуса Фронмаєра (Markus Frohnmaier) зв'язки з Росією. "Чи відповідають звинувачення дійсності, має бути прояснено на рівні ради старійшин", - заявив заступник голови парламенту соціал-демократ Томас Опперманн (Thomas Oppermann) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, яке вийшло в неділю, 7 квітня. На думку Опперманна, Фронмаєр повинен був стати для Кремля "лазівкою", що відкриває доступ "до інституту Бундестагу, а не тільки до АдН".

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомило, що Росія нібито робила масштабні спроби впливати на німецьких політиків, особливо з партії "Альтернатива для Німеччини". За даними видання, напередодні виборів в Бундестаг у 2017 році Москвою розроблявся програмний документ про заходи, націлені на дестабілізацію в Євросоюзі і посилення пропаганди на підтримку російських інтересів.

За даними Der Spiegel, документ був направлений електронною поштою одному з високопоставлених представників адміністрації президента РФ 3 квітня 2017 року. В ньому пропонувалось надати підтримку Фронмайеру, який вже тоді відрізнявся проросійськими поглядами. Автори документа високо оцінювали шанси Фронмайера на успіх на виборах. Видання наголошує, що в матеріалах нібито з адміністрації президента Росії Володимира Путіна Фронмаєр ще до його обрання в парламент характеризувався як майбутній депутат, "який буде знаходитися під абсолютним контролем".

Один з колишніх високопоставлених співробітників німецької розвідки в інтерв'ю Der Spiegel і ZDF назвав цей програмний документ достовірним, з огляду на його характер і структуру. Він також зазначив, що вже бачив схожі документи, які, за його словами, укладаються в стратегію Росії, спрямовану на ослаблення Євросоюзу.

Сам Фронмаєр заявив через свого адвоката, що йому не відомо про існування документу. Він ніколи не просив "фінансової або медійної підтримки в російських політичних, економічних чи громадянських колах", заявив депутат, передає агенція AFP.

Раніше Маркус Фронмаєр потрапив у поле зору Федерального відомства з охорони конституції (BfV). Його колишнього консультанта Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter) підозрюють в організації підпалу угорського центру в Ужгороді , який було скоєно в лютому минулого року.