 Бундестаг зняв імунітет з голови фракції ″Альтернатива для Німеччини″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2020

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Новини

Бундестаг зняв імунітет з голови фракції "Альтернатива для Німеччини"

У Бундестазі проголосували за зняття імунітету зі співголови фракції "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі Александера Ґауланда. Прокуратура підозрює його в ухилянні від сплати податків.

Співголова фракції АдН Александр Ґауланд під час з'їзду партії в 2019 році

Співголова фракції АдН Александр Ґауланд під час з'їзду партії в 2019 році

Німецький Бундестаг ухвалив рішення зняти імунітет з голови парламентської фракції "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Александера Ґауланда (Alexander Gauland). За це депутати Бундестагу проголосували в четвер, 30 січня.

Таким чином депутати виконали рекомендацію профільного парламентського комітету. Процедура відбулася без участі представників АдН, які утримались не лише від голосування, але й від виступів перед ним.

Рішення відкрило шлях до "виконання судових рішень щодо обшуків та конфіскації", які стосуються політика, зазначається в тексті ухваленого Бундестагом документа.

Прокуратура проти Ґауланда

Водночас прокуратура Франкфурта-на-Майні розпорядилася провести обшуки за місцем реєстрації Ґауланда в цьому місті, а також у федеральній землі Бранденбург. Про це в четвер, 30 січня повідомила речниця прокуратури, за словами якої розслідування щодо співголови фракції АдН триває вже деякий час. Зазначається, що прокурори підозрюють політика в ухилянні від сплати податків.

Засновник "Альтернативи для Німеччини"

Ґауланд є одним із співзасновників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Раніше він очолював не лише фракцію в парламенті, але й партію, однак у листопаді 2019 року співголовою АдН замість Ґауланда, який не став висуватися на цей пост, було обрано 44-річного Тіно Крупалла.

Партію було створено у 2013 році, і зараз вона присутня в усіх земельних парламентах країни, а на виборах до Бундестагу в 2017 році посіла третє місце.

Ґауланд відомий своєю проросійською позицією. Політик, як і його партія, виступає за зняття санкцій ЄС проти Росії та закликає до більш тісної співпраці Берліна з Кремлем.

Нагадаємо, щоҐауланд також привернув увагу до себе, коли назвав період націонал-соціалізму "лише плямкою пташиного лайна" на тлі "понад тисячі років успішної німецької історії".

Дивитись відео 01:18

"Альтернатива для Німеччини": що це за партія? (25.09.2017)

Аудіо й відео до теми

"Альтернатива для Німеччини": що це за партія? (25.09.2017)  

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