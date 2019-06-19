 Бундестаг відхилив подання опозиції про скасування санкцій щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2019

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Новини

Бундестаг відхилив подання опозиції про скасування санкцій щодо РФ

У ФРН "Альтернатива для Німеччини" та "Ліві" вимагали зняття санкцій з Росії, вказуючи на їх неефективність. Обидві пропозиції були відхилені більшістю Бундестагу.

Будівля Рейхстагу у Берліні

Будівля Рейхстагу у Берліні

Німецький парламент відхилив пропозиції партій "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та "Лівих" про зміну політики щодо Російської Федерації, зокрема зняття санкцій щодо Москви. Відповідні голосування відбулися у Бундестазі у четвер, 24 жовтня.

Інінціативи "Лівих" "Послаблення напруженості з Росією - "ні" продовженню санкцій проти Росії" та АдН "За нову політику щодо Росії - співпраця замість конфронтації" раніше отримали негативні рекомендації Комітету у закордонних справах Бундестагу.

DW.COM

"Ліві", зокрема, закликали німецький уряд провести роботу з ЄС для зняття економічних санкцій проти Росії, "оскільки вони не є ані ефективними, ані економічно значущими й здебільшого викликають проблеми, ніж вирішують їх". Депутати від АдН в своєму документі вимагали, серед іншого, розширення економічного співробітництва, зміцнення взаємодії міст і подальшого розвитку німецько-російського молодіжного обміну.  

Наприкінці вересня в німецькому уряді зазначили, що, попри успішний обмін полоненими між РФ та Україною, Німеччина виступає проти покрокового скасування санкцій щодо Росії.

Депутатів і членів АдН неодноразово звинувачували у тісних зв'язках із російською владою, а представники цієї партії відвідували анексований Росією Крим. Німецьких "Лівих" також часто називають дружніми до Кремля. Зокрема, ця партія відмовилася від засудження анексії Криму.

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