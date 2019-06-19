Бундестаг відхилив подання опозиції про скасування санкцій щодо РФ

У ФРН "Альтернатива для Німеччини" та "Ліві" вимагали зняття санкцій з Росії, вказуючи на їх неефективність. Обидві пропозиції були відхилені більшістю Бундестагу.
Німецький парламент відхилив пропозиції партій "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та "Лівих" про зміну політики щодо Російської Федерації, зокрема зняття санкцій щодо Москви. Відповідні голосування відбулися у Бундестазі у четвер, 24 жовтня.
Інінціативи "Лівих" "Послаблення напруженості з Росією - "ні" продовженню санкцій проти Росії" та АдН "За нову політику щодо Росії - співпраця замість конфронтації" раніше отримали негативні рекомендації Комітету у закордонних справах Бундестагу.
"Ліві", зокрема, закликали німецький уряд провести роботу з ЄС для зняття економічних санкцій проти Росії, "оскільки вони не є ані ефективними, ані економічно значущими й здебільшого викликають проблеми, ніж вирішують їх". Депутати від АдН в своєму документі вимагали, серед іншого, розширення економічного співробітництва, зміцнення взаємодії міст і подальшого розвитку німецько-російського молодіжного обміну.
Наприкінці вересня в німецькому уряді зазначили, що, попри успішний обмін полоненими між РФ та Україною, Німеччина виступає проти покрокового скасування санкцій щодо Росії.
Депутатів і членів АдН неодноразово звинувачували у тісних зв'язках із російською владою, а представники цієї партії відвідували анексований Росією Крим. Німецьких "Лівих" також часто називають дружніми до Кремля. Зокрема, ця партія відмовилася від засудження анексії Криму.