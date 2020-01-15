Бундестаг відхилив законопроєкт про мовчазну згоду на донорство органів

Члени Бундестагу підтримали більшістю голосів законопроєкт про збереження принципу обов'язкової зареєстрованої згоди громадян на донорство внутрішніх органів. У четвер, 16 січня, під час голосування в третьому остаточному читанні 432 з 669 членів Бундестагу підтримали відповідний проєкт закону. При цьому 200 законодавців проголосували проти, а ще 37 утрималося, передає агенція новин AFP.

Підтриманий парламентарями законопроєкт було внесено парламентською групою на чолі з головою фракції "Союз 90/Зелені" Анналеною Бербок (Annalena Baerbock). Ним передбачається, зокрема, значно активніша робота з населенням під час відвідин лікаря щодо можливості стати донором внутрішніх органів.

Мовчазну згоду на донорство органів не підтримано

Натомість німецькі законодавці відхилили внесений міністром охорони здоров'я Німеччини Єнсом Шпаном (Jens Spahn) законопроєкт, який передбачав запровадження так званої мовчазної згоди на донорство власних органів. Тобто, за задумом міністра, кожен, хто перед цим не заперечував однозначно щодо можливості донорства власних органів, розглядався як потенційних донор.

У другому читанні внесений міністром законопроєкт підтримали лише 292 члени Бундестагу з 674, які взяли участь у голосуванні. 379 законодавців висловилися проти, а троє утрималося. Тож цей проєкт закону до третього читання не дійшов.

Досі німецьке законодавстві передбачало принцип зареєстрованої згоди на посмертне вилучення органів з метою пересадки іншим людям. Ухвалені зміни закріплюють цей принцип, але вони містять розширення можливостей запитати людей про таку згоду, уточнює агенція новин dpa.