Бундестаг вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму

Депутати Бундестагу у четвер, 31 січня, вшанували пам'ять жертв націонал-соціалізму. Відкриваючи засідання, голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble), наголосив на необхідності не забувати про скоєні в минулому злочини нацистів.

Повага до гідності кожної людини є одним з головних уроків, отриманих зі злочинів нацизму, зазначив Шойбле. За його словами, Конституція ФРН ставить людську гідність понад усе. Це зокрема є "відповіддю на пережите, коли людську гідність було спаплюжено й скривджено мільйони разів", зауважив Шойбле, цитує інформагенція epd.

З провини зростає обов'язок не забувати про злочини, зазначив політик. Тож культура пам'яті - завдання громадянського суспільства і держави, додав Вольфґанґ Шойбле.

Нинішні небезпеки

Водночас Шойбле вказав і на сьогоднішні загрози, котрі становлять такі явища, як "небезпечні стереотипи та упередження, остракізм, дискримінація та антисемітизм", наводить слова голови Бундестагу агенція новин AFP. Він також наголосив, що антисемітизм "неприйнятний" у будь-якій формі, а особливо в Німеччині.

На тлі цього Шойбле назвав ганьбою той факт, що нині в ФРН євреї знову замислюються над тим, щоб емігрувати з Німеччини, "бо в нашій країні вони не почуваються в безпеці". Він зокрема вказав на такі ганебні явища, як вороже ставлення до євреїв або навіть напади на них, і глум та цькування єврейських дітей у школах.

На думку голови Бундестагу, відповіддю на це має стати не лише суворість закону, а й спротив самих громадян проти "антисемітизму, расизму, дискримінації будь-якого роду".

У заході в Бундестазі взяли участь також федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Ізраїльський історик: Німеччина - бастіон проти антисемітизму

Головним промовцем на засіданні німецького парламенту був 86-річний ізраїльський історик Саул Фрідлендер, який пережив Голокост. Йому вдалося вижити, сховавшись в укритті, а його батьки загинули в концентраційному таборі смерті "Освенцім".

У своїй промові Фрідлендер закликав німців обстоювати такі цінності, як толерантність, людяність та свобода. Все це історик назвав "справжньою демократією". Він також додав, що Німеччина лишається одним з найбільших "бастіонів" у сьогоднішній боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії та націоналізму, що "дедалі більше посилюється".

На згадку про звільнення Освенціма щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - шести мільйонів євреїв, убитих за роки правління націонал-соціалістів. Крім того, в Німеччині також відзначають День пам'яті всіх жертв націонал-соціалізму, які загинули в концентраційних і трудових таборах, центрах смерті, в'язницях і на примусових роботах.