 Бундестаг вшанував пам′ять жертв націонал-соціалізму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Бундестаг вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму

Німецький Бундестаг вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму. Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле наголосив на важливості культури пам'яті для громадянського суспільства й держави.

Вшанування пам'яті жертв нацизму в Бундестазі

Депутати Бундестагу у четвер, 31 січня, вшанували пам'ять жертв націонал-соціалізму. Відкриваючи засідання, голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble), наголосив на необхідності не забувати про скоєні в минулому злочини нацистів.

Повага до гідності кожної людини є одним з головних уроків, отриманих зі злочинів нацизму, зазначив Шойбле. За його словами, Конституція ФРН ставить людську гідність понад усе. Це зокрема є "відповіддю на пережите, коли людську гідність було спаплюжено й скривджено мільйони разів", зауважив Шойбле, цитує інформагенція epd.

З провини зростає обов'язок не забувати про злочини, зазначив політик. Тож культура пам'яті - завдання громадянського суспільства і держави, додав Вольфґанґ Шойбле.

Нинішні небезпеки

Водночас Шойбле вказав і на сьогоднішні загрози, котрі становлять такі явища, як "небезпечні стереотипи та упередження, остракізм, дискримінація та антисемітизм", наводить слова голови Бундестагу агенція новин AFP. Він також наголосив, що антисемітизм "неприйнятний" у будь-якій формі, а особливо в Німеччині.

На тлі цього Шойбле назвав ганьбою той факт, що нині в ФРН євреї знову замислюються над тим, щоб емігрувати з Німеччини, "бо в нашій країні вони не почуваються в безпеці". Він зокрема вказав на такі ганебні явища, як вороже ставлення до євреїв або навіть напади на них, і глум та цькування єврейських дітей у школах.

DW.COM

Книга, що розповідає про історію єврейської колаборантки гестапо, спричинила жваві дискусії в німецькій пресі. Від багатьох рецензентів книга дістала нищівної критики, а от видавництво її захищає. (16.01.2019)

Молоді німці сьогодні надто мало знають про Голокост та інші злочини націонал-соціалістів, вважає міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. (27.01.2019)

Відповідальність за жахи нацистського правління мусять нести всі, хто сьогодні живе в Німеччині, вважає головна редакторка DW Інес Поль. Оскільки тут ідеться не про індивідуальну провину. (27.01.2019)

Минулого року у світі в антисемітських нападах було вбито 13 євреїв, повідомив уряд Ізраїлю в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Найбільш кривавий напад скоєний в Піттсбургу, де стрілок вбив 11 людей. (27.01.2019)

На думку голови Бундестагу, відповіддю на це має стати не лише суворість закону, а й спротив самих громадян проти "антисемітизму, расизму, дискримінації будь-якого роду".

У заході в Бундестазі взяли участь також федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

Ізраїльський історик: Німеччина - бастіон проти антисемітизму

Головним промовцем на засіданні німецького парламенту був 86-річний ізраїльський історик Саул Фрідлендер, який пережив Голокост. Йому вдалося вижити, сховавшись в укритті, а його батьки загинули в концентраційному таборі смерті "Освенцім".

У своїй промові Фрідлендер закликав німців обстоювати такі цінності, як толерантність, людяність та свобода. Все це історик назвав "справжньою демократією". Він також додав, що Німеччина лишається одним з найбільших "бастіонів" у сьогоднішній боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії та націоналізму, що "дедалі більше посилюється".

На згадку про звільнення Освенціма щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - шести мільйонів євреїв, убитих за роки правління націонал-соціалістів. Крім того, в Німеччині також відзначають День пам'яті всіх жертв націонал-соціалізму, які загинули в концентраційних і трудових таборах, центрах смерті, в'язницях і на примусових роботах.

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Освенцім"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Освенцім"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Освенцім"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Освенцім"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Освенцім"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Освенцім"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Освенцім"

    В музеї

    В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Освенцім"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Освенцім"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Освенцім"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Освенцім"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Освенцім"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Освенцім"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Освенцім"

27 січня в Німеччині та у світі згадують жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший табір смерті в Освенцімі. (27.01.2019)  

Також за темою

Griechenland Brauchitsch auf Akropolis Mai 1941

Репарації за війну: від Німеччини хочуть більше грошей 15.10.2018

Для Греції та Польщі питання репарацій за шкоду, завдану під час Другої світової війни, ще не закрите. Цілком імовірно, що ці дві країни об'єднають зусилля, аби домогтися додаткових виплат від Німеччини.

Реклама

Докладно

Мануель Оксенрайтер

Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника пов'язали з РФ

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді, що розглядає суд у Кракові, з'явились дані про ймовірний слід з РФ. 

Швидкісні потяги TGV від Alstom (л) та ICE від Siemens

Китай і загальмоване злиття виробників потягів у ЄС

Єврокомісії треба терміново навчитися мислити у глобальних масштабах, вважає Франк Зірен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  