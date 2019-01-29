Бундестаг вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму
Німецький Бундестаг вшанував пам'ять жертв націонал-соціалізму. Голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле наголосив на важливості культури пам'яті для громадянського суспільства й держави.
Депутати Бундестагу у четвер, 31 січня, вшанували пам'ять жертв націонал-соціалізму. Відкриваючи засідання, голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble), наголосив на необхідності не забувати про скоєні в минулому злочини нацистів.
Повага до гідності кожної людини є одним з головних уроків, отриманих зі злочинів нацизму, зазначив Шойбле. За його словами, Конституція ФРН ставить людську гідність понад усе. Це зокрема є "відповіддю на пережите, коли людську гідність було спаплюжено й скривджено мільйони разів", зауважив Шойбле, цитує інформагенція epd.
З провини зростає обов'язок не забувати про злочини, зазначив політик. Тож культура пам'яті - завдання громадянського суспільства і держави, додав Вольфґанґ Шойбле.
Нинішні небезпеки
Водночас Шойбле вказав і на сьогоднішні загрози, котрі становлять такі явища, як "небезпечні стереотипи та упередження, остракізм, дискримінація та антисемітизм", наводить слова голови Бундестагу агенція новин AFP. Він також наголосив, що антисемітизм "неприйнятний" у будь-якій формі, а особливо в Німеччині.
На тлі цього Шойбле назвав ганьбою той факт, що нині в ФРН євреї знову замислюються над тим, щоб емігрувати з Німеччини, "бо в нашій країні вони не почуваються в безпеці". Він зокрема вказав на такі ганебні явища, як вороже ставлення до євреїв або навіть напади на них, і глум та цькування єврейських дітей у школах.
На думку голови Бундестагу, відповіддю на це має стати не лише суворість закону, а й спротив самих громадян проти "антисемітизму, расизму, дискримінації будь-якого роду".
У заході в Бундестазі взяли участь також федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).
Ізраїльський історик: Німеччина - бастіон проти антисемітизму
Головним промовцем на засіданні німецького парламенту був 86-річний ізраїльський історик Саул Фрідлендер, який пережив Голокост. Йому вдалося вижити, сховавшись в укритті, а його батьки загинули в концентраційному таборі смерті "Освенцім".
У своїй промові Фрідлендер закликав німців обстоювати такі цінності, як толерантність, людяність та свобода. Все це історик назвав "справжньою демократією". Він також додав, що Німеччина лишається одним з найбільших "бастіонів" у сьогоднішній боротьбі проти антисемітизму, ксенофобії та націоналізму, що "дедалі більше посилюється".
На згадку про звільнення Освенціма щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - шести мільйонів євреїв, убитих за роки правління націонал-соціалістів. Крім того, в Німеччині також відзначають День пам'яті всіх жертв націонал-соціалізму, які загинули в концентраційних і трудових таборах, центрах смерті, в'язницях і на примусових роботах.
Табір смерті "Освенцім"
Ворота з написом "Праця звільняє"
Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".
Табір смерті "Освенцім"
В одному з адміністративних приміщень
Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.
Табір смерті "Освенцім"
В одній з камер
Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…
Табір смерті "Освенцім"
Нашивки
Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.
Табір смерті "Освенцім"
Табір "Аушвіц 2"
Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.
Табір смерті "Освенцім"
Всередині барака
В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.
Табір смерті "Освенцім"
Табір смерті
Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...
Табір смерті "Освенцім"
Рабська праця
Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.
Табір смерті "Освенцім"
До "медиків"
Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.
Табір смерті "Освенцім"
Обслуга
Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.
Табір смерті "Освенцім"
Голокост
Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.
Табір смерті "Освенцім"
Дорога смерті
Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.
Табір смерті "Освенцім"
В музеї
В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.
Табір смерті "Освенцім"
Печі, в яких спалювали тіла
В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.
Табір смерті "Освенцім"
Величезна територія
"Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.
Табір смерті "Освенцім"
Звільнені
27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.
Табір смерті "Освенцім"
Що було далі
Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.
Табір смерті "Освенцім"
Державний музей "Аушвіц-Біркенау"
1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.
Табір смерті "Освенцім"
Пам'ятна плита
Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Табір смерті "Освенцім"
Число жертв
Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.