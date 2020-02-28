Бундесвер скорочує військову присутність в Афганістані

Німецький Бундесвер розпочинає скорочення кількості солдатів, які беруть участь в операції Північноатлантичного альянсу "Рішуча підтримка" (Resolute Support) в Афганістані. Як заявили в міноборони ФРН у вівторок, 24 березня, до середини липня 2020 року планується зменшити кількість німецьких військових в цій країні приблизно на 18 відсотків.

В Афганістані зараз перебувають близько 1300 німецьких солдатів, які насамперед тренують афганські сили безпеки. Покладені на Бундесвер функції в Афганістані німецькі солдати зможуть виконувати і надалі, попри це скорочення, запевнили в міноборони ФРН.

Як повідомлялось, 29 лютого США та радикальний ісламістський рух "Талібан" підписали історичну мирну угоду. Вона має покласти край війні в Афганістані, яка триває 18 років.

У рамках угоди США та їхні союзники пообіцяли вивести з країни усі свої війська. 9 березня американські військові почали залишати Афганістан. Передбачається, що протягом 135 днів кількість американських солдатів у країні скоротиться з понад 12 тисяч до 8,6 тисячі.