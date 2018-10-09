Бундесвер за 10 років звільнив майже 200 правих екстремістів

Німецький Бундесвер від 2008 року звільнив 199 правих екстремістів. Про це у вівторок, 16 жовтня, повідомило німецьке видання Rheinische Post з посиланням на міністерство оборони Німеччини. За наведеними даними, 170 звільнень припали на час до скасування призову в німецькій армії та переведення її на професійну основу в 2011 році. Стосовно п'ятьох правих екстремістів процедури щодо звільнення ще тривають.

Через випадки звільнення екстремістів експерти Німецької служби військової контррозвідки (MAD) почали вивчати особисті справи всіх потенційних новобранців до Бундесверу. Фахівці провели понад 16 тисяч перевірок. За даними міноборони, у багатьох випадках вступ на службу до Бундесверу був заборонений. Протягом перших трьох кварталів 2018 року MAD обробила понад 150 заяв, в яких йшлося про ймовірні екстремістські погляди. У двох випадках підозри підтвердилися.

Торік Бундесвер опинився у центрі скандалу після того, як з'ясувалось, що кілька військових готували терористичний напад, керуючись ксенофобськими мотивами. Кількох підозрюваних затримали, щодо них ведеться слідство. Як повідомлялось раніше, у 2017 році в Німеччині було зафіксовано щонайменше 1453 злочини і правопорушення, що мали антисемітське підґрунтя. Більшість із них були скоєні правими екстремістами.