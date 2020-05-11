Бум органічного скла через коронавірус, і до чого тут німці

У Німеччині органічне скло з акрилу називають "плексиглас". Ця назва вкоренилася приблизно так само, як за копіювальними апаратами в Україні закріпилося слово "ксерокс", відколи кілька десятиліть тому на ринку з'явилася техніка винахідника цих апаратів - компанії Xerox. Слово Plexiglas навіть є у тлумачному словнику німецької мови Duden і означає воно "склоподібна пластмаса, що не розбивається на уламки". А походить це слово від назви торгової марки Plexiglas, під якого вже багато десятиліть прозору пластмасу виробляє компанія Röhm GmbH, створена ще 1905 року в Дармштадті. Виробляти "пластикове" скло під назвою Plexiglas має право лише ця компанія, яка запатентувала винайдений 1933 року хіміком Отто Ремом (Otto Röhm) акриловий полімерний матеріал.

Уже близько двох місяців компанія з Дармштадта завалена замовленнями з усього світу. "Відколи у середині березня пандемія COVID-19 прийшла до Німеччини у нас відбою немає від замовлень", - розповідає виконавчий директор компанії Міхаель Пак (Michael Pack). Відтоді фірма працює практично цілодобово, аби хоча би частково задовольнити попит. "Ми виробляємо, скільки можемо. Обсяги, залежно від типу продукції, збільшилися у п'ять-десять разів", - каже Пак.

Читайте також: Хто в Німеччині чесно заробляє на спричиненій коронавірусом кризі

Широкий профіль застосування

У виробництві оригінального плексигласу від німецьких розробників задіяні близько чотирьох тисяч людей на 15 заводах по всьому світі. Поліметилметакрилат, як відповідно до свого хімічного складу серед фахівців називається цей матеріал, виробляється, зокрема, у Німеччині, Китаї, США, Росії і Південній Африці. Продаж оргскла під брендом Plexiglas становить близько 10 відсотків від обороту компанії, який сягає близько двох мільярдів євро.

Оргскло застосовується в автомобілях, літаках, телеекранах і дисплеях, у будівлях, конструкціях для звукоізоляції або у підсвітлених рекламних стендах. У багатьох зоопарках і океанаріях світу саме з використанням плексигласу споруджені величезні акваріуми або вольєри. Побачити продукцію можна в зовсім різних несподіваних застосуваннях. Наприклад, саме з плексигласу виконані фари заднього освітлення у формі британського прапора на автомобілях Mini. Так само часто до послуг компанії з Дармштадта звертаються, коли потрібно виконати масштабні світлові інсталяції.

Ще кілька місяців тому мало хто міг уявити собі, що перукарні стануть масово замовляти оргскло

Короткі ланцюги поставок

Компанія Röhm виявилася у виграшній ситуації порівняно з багатьма конкурентами. Адже часто виробники оргскла отримують базовий компонент метилметакрилат від партнерів з-за кордону. І в умовах стрибка попиту і проблем з логістикою виробництво у багатьох учасників ринку пригальмувалося. Натомість "піонери" плексигласу задовольнили свої потреби, збільшивши виробництво метилметакрилату на своєму заводі у Вормсі, що лише у 50 кілометрах від базового заводу у Дармштадті. "Сировину ми отримуємо з Вормса і з Вайтерштадта, передмістя Дармштадта, виробляємо з неї плити: короткі й швидкі ланцюжки поставок дуже позитивно впливають на екологічний баланс нашого виробництва", - наголошує Міхаель Пак.

Метилметакрилат використовується також у виробництві лаків, покриттів для підлоги, клеїв і зубних протезів. Похідні від цього матеріалу використовуються у виробництві покриття для підлоги у виробничих цехах, у дорожній розмітці, а також у видобуванні дорогоцінних металів.

У магазинах по всьому світі оргскло стає нормою

Перспективний продукт

Ще до пандемії європейським виробникам оргскла фахівці прогнозували щорічне зростання на рівні шести відсотків до 2025 року. Нинішній бум, вочевидь, перевищить усі ці прогнози. "Ми перебуваємо на самому початку цього тренду і розраховуємо на тривалий період високого попиту. Тепер, коли карантинні обмеження поступово знімаються і відкриваються дедалі більше магазинів, ми очікуємо другої хвилі замовлень", - прогнозує Міхаель Пак.

Захисні перегородки з прозорого оргскла, імовірно, надовго увійдуть у побут у багатьох сферах життя - у крамницях і банках, школах і перукарнях, ресторанах і громадському транспорті, переконані німецькі виробники плексигласу.

Фінансовий інвестор із США

З весни 2019 року Röhm GmbH знову працює як окрема фірма під власним брендом, відколи її за 2,5 мільярда євро викупив у концерну Evonik фінансовий інвестор із США. У Сполучених Штатах нині заводи з виробництва плексигласу працюють так само у кілька змін, як і в інших куточках планети. "Там також усі компоненти для виробництва виготовляються на власних потужностях у регіоні. Ланцюжки постачання не перериваються, нам не треба перетинати кордони", - констатує Міхаель Пак.

Конкурентам у цій ситуації залишається лише заздрити безперебійному виробництву під час нинішнього буму.