 Булінг вчителів: як запобігати агресії в школах (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.01.2019

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Політика й суспільство

Булінг вчителів: як запобігати агресії в школах (відео)

Після побиття вчителя фізкультури батьком учня вчителі вимагають закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.

Ukraine Schulklasse in Donezk (DW/K. Oganesyan)

Батьки і вчителі мають бути союзниками, а не противниками, адже у них одна мета - виховання дітей.

Це відео зняли на Чернігівщині: матір кидається на вчительку і б’є її, аби примусити йти на батьківські збори. А це Київ: батько учня вирішив помститися вчителю фізкультури та жорстоко побив його через те, що він накричав на його сина. Шоковані й обурені вчителі вийшли на вулицю з акцією протесту і вимагають від держави захисту від агресивних школярів та їхніх батьків. У громадській організації "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.

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