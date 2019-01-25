Булінг вчителів: як запобігати агресії в школах (відео)

Після побиття вчителя фізкультури батьком учня вчителі вимагають закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
Це відео зняли на Чернігівщині: матір кидається на вчительку і б’є її, аби примусити йти на батьківські збори. А це Київ: батько учня вирішив помститися вчителю фізкультури та жорстоко побив його через те, що він накричав на його сина. Шоковані й обурені вчителі вийшли на вулицю з акцією протесту і вимагають від держави захисту від агресивних школярів та їхніх батьків. У громадській організації "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
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