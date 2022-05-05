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Будівництво

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "будівництво".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як мешканці Бучі гуртом відбудовують зруйновані оселі (05.05.2022) 05.05.2022

Буча повертається до життя й починає відбудову. Будівельники підприємства, яке до війни займалося ремонтами, вирішили безкоштовно допомагати містянам. Гроші на необхідні матеріали збирають у соцмережах.

Біженці-заробітчани: хто потрібен в тилу і кого бракує Польщі? (22.04.2022) 22.04.2022

Кожен другий українець через війну залишився без роботи, а тисячі людей - втратили все, що мали. Як українські біженці починають життя з чистого аркуша? Які професії потрібні? І яких заробітчан чекають у Польщі?

Україна вироблятиме дрони Bayraktar з двигунами Мотор Січі

Україна вироблятиме дрони Bayraktar з двигунами "Мотор Січі" 03.02.2022

Київ та Анкара підпишуть угоду, яка передбачатиме будівництво в Україні заводу для виробництва турецьких ударних безпілотників з двигунами "Мотор Січі", заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Думки українців щодо російської агресії розділились порівну

Думки українців щодо російської агресії розділились порівну 02.02.2022

Українське суспільство навпіл розділене в готовності захищати країну та оцінці ймовірності нападу РФ. Втім, більшість вважає зусилля влади для запобігання конфлікту недостатніми.
Зеленський підписав санкції РНБО проти австрійських архітекторів та російських компаній

Зеленський підписав санкції РНБО проти австрійських архітекторів та російських компаній 22.01.2022

Низкою указів президент Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти австрійського архітектурного бюро за будівництво опери в анексованому РФ Криму, а також проти російських компаній і чиновників.

Як зводять 10-поверховий будинок за 28 годин (21.01.2022) 21.01.2022

Десять поверхів за 28 годин? Це вже реальність! У Китаї будують житлові будинки, як конструктор. Дивіться, як це відбувається!

ООН збирає світом 4,4 мільярда євро на допомогу Афганістану

ООН збирає світом 4,4 мільярда євро на допомогу Афганістану 12.01.2022

Термінова гуманітарна допомога необхідна більшості мешканців Афганістану, заявили в ООН і закликали до безпрецедентного за масштабом збору коштів на будівництво сховищ, доступ до питної води та боротьбу з голодом.

Як виробляють "суперекологічний" бетон (09.12.2021) 09.12.2021

Хоча виробництво бетону дуже енергозатратне, більшість цього матеріалу опиняється на сміттєзвалищах. Однак австралійські вчені придумали, як виготовляти "суперекологічний" бетон.
Слово вперше: головне з виступу Володимира Зеленського в Раді

Слово "вперше": головне з виступу Володимира Зеленського в Раді 01.12.2021

У щорічному зверненні до парламенту Володимир Зеленський перелічив основні досягнення за час перебування на посаді та анонсував законопроєкти про економічний паспорт українця та множинне громадянство.

В Енергоатомі планують запуск 14 атомних енергоблоків до 2040 року

В "Енергоатомі" планують запуск 14 атомних енергоблоків до 2040 року 22.11.2021

Серед планів "Енергоатому" - будівництво двох нових атомних електростанцій, які, за попередніми даними, розміщуватимуться на Черкащині та на Заході країни.
Північний потік-2: суд у ФРН відхилив позов екологів

"Північний потік-2": суд у ФРН відхилив позов екологів 17.11.2021

Суд відхилив позов природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe проти гірського управління Штральзунда, яке дало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".
Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони

Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони 13.11.2021

Будівництво бази Військово-морських сил ЗСУ "Схід" буде пришвидшено - відповідне доручення дасть новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков за результатами робочої поїздки в Бердянськ.

Україна посилює кордон з Білоруссю через мігрантів

Україна посилює кордон з Білоруссю через мігрантів 11.11.2021

Через ситуацію з мігрантами прикордонну територію з Білоруссю додатково патрулюватимуть 8,5 тисячі українських силовиків. Міністр внутрішніх справ висловився за будівництво "інтелектуального" кордону.

Пасажирські перевезення Укрзалізницею передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр

Пасажирські перевезення "Укрзалізницею" передадуть в управління Deutsche Bahn з нового року - міністр 09.11.2021

У міністерстві інфраструктури України обіцяють, що з наступного року пасажирські перевезення передадуть німецьким колегам. У Deutsche Bahn інформацію поки не підтверджують.

ФРН планує масове будівництво газових електростанцій

ФРН планує масове будівництво газових електростанцій 09.11.2021

Майбутній канцлер Олаф Шольц разом з німецьким бізнесом закладає ґрунт для зміни курсу: газ має стати довгостороковим партнером відновлюваної енергетики. Це шанс для Росії?
У США схвалили план модернізації інфраструктури на трильйон доларів

У США схвалили план модернізації інфраструктури на трильйон доларів 06.11.2021

Документ передбачає виділення коштів на будівництво мостів і доріг, забезпечення населення високошвидкісним інтернетом. За словами президента США, завдяки цьому в країні з'являться мільйони робочих місць.
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