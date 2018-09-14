 Будапешт погрожує заходами у відповідь на штрафну процедуру ЄС щодо Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

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Новини

Будапешт погрожує заходами у відповідь на штрафну процедуру ЄС щодо Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про ймовірність виходу членів "Фідес" із найбільшої політичної партії у Європарламенті.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що очолювана ним партія "Фідес" може вийти зі складу Європейської народної партії (ЄНП) - найбільшої партії Європи, що об'єднує християнсько-демократичні та консервативні партії Європи. Ймовірність виходу членів партії "Фідес - Угорський громадянський союз" із ЄНП становить 50 відсотків, заявив Орбан, слова якого у п'ятницю, 14 вересня, наводить інформагенція dpa.

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Європарламент має ухвалити рішення, чи рекомендувати Раді ЄС розпочати процедуру проти Угорщини через порушення нею цінностей Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав дії ЄС "шантажем". (11.09.2018)

12 вересня євродепутати голосуватимуть, чи карати Угорщину за порушення прав людини в країні. За що проти уряду Віктора Орбана можуть застосувати Статтю 7 Лісабонського договору та позбавити її права голосу в ЄС? (11.09.2018)

За даними dpa, напередодні ввечері Орбан спілкувався з однопартійцями на закритому засіданні фракції "Фідес" в угорському парламенті. Там він висловив припущення, що рішення Європарламенту про штрафну процедуру щодо Угорщини обґрунтоване тим, що "німецька канцлерка Анґела Меркель вирішила покарати уряд Орбана".

Офіційно уряд Угорщини вважає рішення Європарламенту "дріб'язковою помстою" політиків, дружньо налаштованих щодо мігрантів. Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сіярто. Будапешт ухвалить рішення про кроки у відповідь на це рішення 17 вересня. Орбан наголосив, що очікує "серйозних юридичних дебатів" із цього питання.

Нагадаємо, 12 вересня Європейський парламент підтримав початок дисциплінарної процедури щодо Угорщини через загрозу підриву угорським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини. За таке рішення проголосували 448 депутатів ЄП, проти - 197, утримались 48 євродепутатів. Для результативного голосування необхідно було дві третини голосів. 

Тепер Рада ЄС вирішуватиме, чи буде запущена проти Угорщини штрафна процедура відповідно до статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє, серед іншого, позбавити країну голосу в Раді ЄС. Якщо міністри країн-членів ЄС погодяться з запуском штрафної процедури, Угорщина повинна буде надати пояснення своїх дій.

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Санкції ЄС: Будапешт може втратити право голосу в Євросоюзі (12.09.2018)

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