 Будапешт знову погрожує перешкоджанням євроінтеграції України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Будапешт знову погрожує перешкоджанням євроінтеграції України

Очільник МЗС Угорщини обурений планами Києва вислати угорського консула із закарпатського Берегового. Петер Сіярто заявляє, що подвійне громадянство - "повсякденна практика в ЄС".

Сіярто обурений планами Києва вислати угорського консула з закарпатського Берегового

Сіярто обурений планами Києва вислати угорського консула з закарпатського Берегового

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у четвер, 20 вересня, назвав "недружніми та ризикованими" плани України щодо висилки угорського консула з закарпатського Берегового, йдеться у повідомленні на сайті МЗС країни. Він наголосив, що такий крок не залишиться без відповіді.

Очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини пригрозив "подальшими кроками зі стримування" європейської інтеграції України у випадку, якщо цього вимагатиме розвиток подій. 

DW.COM

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Офіційний Київ пообіцяв дати відповідь на дії угорського консула у Береговому через відео, нібито записане в місцевому консульстві Угорщини. На записі, зробленому прихованою камерою, видно, як консул нібито роздає угорські паспорти та радить отримувачам-українцям приховувати цей факт від українських органів влади. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін завив, що за ці дії консула позбавлять акредитації і він муситиме залишити Україну.

Сіярто у свою чергу зазначив, що оприлюднення відеоролика було використане в політичних цілях і назвав це "особливо недружнім" актом. "Подвійне громадянство - це повсякденна практика в ЄС. Відповідно, протести з боку України не вказують на те, що Київ серйозно ставиться до європейської інтеграції та вступу до НАТО", - заявив угорський міністр.

Сіярто також закликав Україну поважати свої міжнародні зобов'язання і "визнати той факт, що 150-тисячна потужна угорська меншина, яка проживає в Україні, як і раніше, має права, навіть якщо Україна намагається їх послабити". Він закинув Києву "дискримінаційні заходи" стосовно закарпатських угорців та спроби "залякати їх".

Угорський міністр також наголосив, що обговорить цю тему під час зустрічі із Павлом Клімкіним на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Про плани щодо такої зустрічі раніше заявив глава МЗС України. 

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