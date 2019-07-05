Бубку звинуватили у хабарі при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 року - ЗМІ

Колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіо Кабрал в четвер, 4 липня, заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор-2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету (МОК) отримали від нього хабаря. Про це він повідомив у федеральному суді Бразилії, передає канадський інтернет-сайт GamesBids.com. За словами Кабрала, серед тих, хто отримав хабар - український легкоатлет, переможець Олімпійських ігор 1988 року Сергій Бубка, а також російський плавець, чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Попов.

Ексгубернатор Ріо-де-Жанейро, який проходить у справі про корупцію та інші фінансові зловживання, стверджує, що він підкупив не менше дев'яти осіб, щоб заручитися перемогою для міста. За його словами, на хабарі він витратив не менше двох мільйонів доларів (1,7 мільйона євро).

За словами Кабрала, про перерахування цих коштів також знали експрезидент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сілва і колишній міський голова Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес, повідомило видання Globo News. Водночас, за цими даними, вони не брали безпосередньої участі в цих операціях.

Згідно зі свідченнями Кабрала, в серпні 2009 року тодішній глава Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з тодішнім президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком. Нузман натякнув йому, що Діак зможе забезпечити Ріо "п'ять або шість голосів" в обмін на 1,5 мільйона доларів (1,3 мільйона євро). Повідомляється, що платежі, ймовірно, могли здійснюватися через сина Діака, колишнього консультанта з маркетингу IAAF Папи Массата Діака. Пізніше, за даними ЗМІ, сума хабаря була збільшена ще на 500 тисяч доларів.

За підсумками трьох раундів відбору перемогла заявка Ріо-де-Жанейро (66 голосів). При цьому Мадрид, який також змагався за право проведення Олімпійських ігор, отримав лише 32 голоси. Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року і стали першою літньою Олімпіадою в Південній Америці.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Obrigado, Ріо! Дякуємо, Ріо-де-Жанейро! Атмосферна церемонія закриття Олімпійських ігор стала компенсацією за деякі сварки під час змагань.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Танці і карнавал На завершення Олімпіади Ріо показав все найкраще, чим славиться місто: карнавал, танці, музику, життєрадісність і зірок. Hа світлині - топ-модель Ізабель Гулар.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Феєрверк на початку Церемонія закриття Ігор розпочалася з приголомшливого феєрверка. Сильний вітер не завадив дійству.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Дощ на прощання Поки глядачі спостерігали церемонію закриття на критому стадіоні "Маракана", на вулиці вирував буревій.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Чудовий настрій попри дощ Погана погода не зіпсувала настрій спортсменам, які традиційно ще раз вийшли на стадіон, аби попрощатися з Олімпіадою.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Брендель несе прапор Себастіан Брендель, дворазовий олімпійський чемпіон у веслуванні на каное, мав честь очолити німецьку команду під час виходу на стадіон.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Об’єднані на "Маракані" Спортсмени з усіх країн зібралися на стадіоні "Маракана" під час церемонії закриття Олімпійських ігор - на знак солідарності та єдності.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Діти співають гімн На противагу самим Іграм, церемонія закриття була ідеально спланована і реалізована. Дитячий хор заспівав гімн Бразилії.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Яскрава і надзвичайно музична церемонія Шоу бразильських артистів включало фрагменти з історії і культури Бразилії. Публіка була у захваті і від Ріо, і від Бразилії.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Супер Маріо Абе Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе прийняв естафету Олімпіади від Бразилії, з’явившись на церемонії закриття Ігор у костюмі персонажа відеогри Супер Маріо.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Бах завершив Ігри О 22:18 за місцевим часом президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив про завершення Ігор у Ріо-де-Жанейро. До речі, виконувача обов’язків президента Бразилії Мішеля Темера на святкуванні не було. Під час церемонії відкриття Ігор співвітчизники безжально освистали його.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Вогонь гасне За вісім хвилин після виступу Баха Олімпійський вогонь погаснув. За півтора роки його знову запалять у грецькій Олімпії - для зимових Ігор у Південній Кореї.

Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було Карнавал на додачу Навіть після закриття Олімпійських ігор свято на "Маракані" ще тривало. Карнавал у серпні! Автор: Toбіас Ельмаєр, Ольга Войтович

