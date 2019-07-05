Бубка заперечив заяву ексгубернатора Ріо щодо хабара
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відкинув обвинувачення в причетності до хабарництва під час вибору столиці Олімпійських ігор 2016 році, повідомили DW в комітеті.
Сергій Бубка (архівне фото)
Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка відкинув обвинувачення в отриманні хабара за підтримку заявки Ріо-де-Жанейро при виборі столиці Олімпійських ігор-2016, про що раніше заявив Сержіо Кабрал. "Я повністю відкидаю всі неправдиві твердження колишнього губернатора Ріо, який зараз відбуває довгострокове покарання у в'язниці за звинуваченням у корупції", - заявив Бубка у п'ятницю, 5 липня, повідомили DW в НОК.
Бубка також зазначив, що президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламін Діак ніколи не звертався до нього з приводу голосу на виборах міста-господаря Олімпійських ігор-2016. "Мої адвокати звернуться до містера Діака, щоб він дав пояснення твердженню містера Кабрала, який у своїх свідченнях неправдиво стверджує, що містер Діак міг отримати мій голос", - зазначив Бубка. Він також повідомив, що доручив своїм адвокатам скористатися усіма правовими засобами, які вони мають у своєму розпорядженні, щоб захистити його права.
Тим часом Міжнародний олімпійський комітет (МОК) уважно вивчає заяву Сержіо Кабрала про підкуп під час вибору столиці Олімпіади-2016, передає агенція "Інтерфакс". "Директор комітету з етики негайно розглянув звинувачення колишнього губернатора штату Ріо Сержіо Кабрала, який вже відбуває тюремний термін за корупцію. Комітет зв'язався з членами МОК, згаданими в його свідченнях", - повідомили в МОК.
Як повідомлялось, 4 липня Сержіо Кабрал заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор-2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету (МОК) отримали від нього хабара. За словами Кабрала, серед причетних до хабарництва, - український легкоатлет, переможець Олімпійських ігор 1988 року Сергій Бубка, а також російський плавець, чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Попов.
Згідно зі свідченнями Кабрала, в серпні 2009 року тодішній глава Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з тодішнім президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком. Нузман натякнув йому, що Діак зможе забезпечити Ріо "п'ять або шість голосів" в обмін на 1,5 мільйона доларів (1,3 мільйона євро). Повідомляється, що платежі, ймовірно, могли здійснюватися через сина Діака, колишнього консультанта з маркетингу IAAF Папи Массата Діака. Пізніше, за даними ЗМІ, сума хабаря була збільшена ще на 500 тисяч доларів.
За підсумками трьох раундів відбору перемогла заявка Ріо-де-Жанейро (66 голосів). При цьому Мадрид, який також змагався за право проведення Олімпійських ігор, отримав лише 32 голоси. Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року і стали першою літньою Олімпіадою в Південній Америці.
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