 Бубка заперечив заяву ексгубернатора Ріо щодо хабара | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

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Новини

Бубка заперечив заяву ексгубернатора Ріо щодо хабара

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відкинув обвинувачення в причетності до хабарництва під час вибору столиці Олімпійських ігор 2016 році, повідомили DW в комітеті.

Український спортсмен Сергій Бубка

Сергій Бубка (архівне фото)

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка відкинув обвинувачення в отриманні хабара за підтримку заявки Ріо-де-Жанейро при виборі столиці Олімпійських ігор-2016, про що раніше заявив Сержіо Кабрал. "Я повністю відкидаю всі неправдиві твердження колишнього губернатора Ріо, який зараз відбуває довгострокове покарання у в'язниці за звинуваченням у корупції", - заявив Бубка у п'ятницю, 5 липня, повідомили DW в НОК.

Бубка також зазначив, що президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламін Діак ніколи не звертався до нього з приводу голосу на виборах міста-господаря Олімпійських ігор-2016. "Мої адвокати звернуться до містера Діака, щоб він дав пояснення твердженню містера Кабрала, який у своїх свідченнях неправдиво стверджує, що містер Діак міг отримати мій голос", - зазначив Бубка. Він також повідомив, що доручив своїм адвокатам скористатися усіма правовими засобами, які вони мають у своєму розпорядженні, щоб захистити його права.

Тим часом Міжнародний олімпійський комітет (МОК) уважно вивчає заяву Сержіо Кабрала про підкуп під час вибору столиці Олімпіади-2016, передає агенція "Інтерфакс". "Директор комітету з етики негайно розглянув звинувачення колишнього губернатора штату Ріо Сержіо Кабрала, який вже відбуває тюремний термін за корупцію. Комітет зв'язався з членами МОК, згаданими в його свідченнях", - повідомили в МОК.

Як повідомлялось, 4 липня Сержіо Кабрал заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор-2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету (МОК) отримали від нього хабара. За словами Кабрала, серед причетних до хабарництва, - український легкоатлет, переможець Олімпійських ігор 1988 року Сергій Бубка, а також російський плавець, чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Попов.

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Олімпійські ігри подарували місту Ріо-де-Жанейро нове відчуття власної гідності та вкотре викрили подвійні стандарти олімпійської родини. А це - найкращий результат, вважає Астрід Пранґе де Олів'єра. (21.08.2016)

Ексгубернатор Ріо заявив, що для проведення в його місті Олімпіади підкупив дев'ять осіб, серед яких, за його словами, був також український спортсмен Сергій Бубка, повідомляють ЗМІ. (05.07.2019)

У столиці Олімпіади-2016, яка потерпає від організованої злочинності, поліція та військові проводять масштабну спецоперацію проти кримінальних угруповань. У ній беруть участь близько 5 тисяч силовиків. (05.08.2017)

Згідно зі свідченнями Кабрала, в серпні 2009 року тодішній глава Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з тодішнім президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком. Нузман натякнув йому, що Діак зможе забезпечити Ріо "п'ять або шість голосів" в обмін на 1,5 мільйона доларів (1,3 мільйона євро). Повідомляється, що платежі, ймовірно, могли здійснюватися через сина Діака, колишнього консультанта з маркетингу IAAF Папи Массата Діака. Пізніше, за даними ЗМІ, сума хабаря була збільшена ще на 500 тисяч доларів.

За підсумками трьох раундів відбору перемогла заявка Ріо-де-Жанейро (66 голосів). При цьому Мадрид, який також змагався за право проведення Олімпійських ігор, отримав лише 32 голоси. Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року і стали першою літньою Олімпіадою в Південній Америці.

  • Олімпійське село в південнокорейському Каннині

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    2018: Олімпійські ігри в Пхьончхані

    Олімпійські ігри - головна подія у світі спорту, до якої прикута увага уболівальників з усього світу. В останні роки за Олімпіадами уважно стежать не лише любителі спорту, але й екологи. За їхніми словами, підготовка до незабутніх спортивних видовищ завдає невиправної шкоди навколишньому середовищу.

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  • Гірські схили в Пхьончхані

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Якщо немає справжнього снігу

    На зимових Олімпійських іграх без снігу не обійтися. Якщо його немає, схили вкривають штучним снігом із снігометів, як, наприклад, у Пхьончхані. Цей регіон розташований на одній широті з Сицилією, гори тут невисокі, зими холодні, але безсніжні. Ідеальним для гірських лиж Пхьончхан назвати не можна.

  • Будівництво спортивного комплексу в Сочі перед Олімпійськими іграми

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    Сочі-2014: Один суцільний будмайданчик

    За словами екологів, Олімпійські ігри в Сочі завдали більшої шкоди довкіллю, ніж будь-яка інша Олімпіада. Вирубка лісів, використання важкої техніки на території заповідників - весь регіон був перетворений не величезний будівельний майданчик. До обов'язків МОК входить захист навколишнього середовища, але в Сочі це нікого не цікавило, кажуть експерти.

  • Активіст-еколог Ольга Носковець

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Незаконне звалище

    Під час будь-якого будівництва накопичується сміття. Довкола Сочі виросли цілі гори щебеню, який, за словами активістів, просто вивозили в кар'єри і колишні природні заповідники. Відходи від будівництва олімпійських об'єктів скидали навіть до водоохоронних зон, які є джерелами питної води для Сочі.

  • Забруднена вода в бухті Гуанабара в Бразилії

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    Ріо-де-Жанейро - 2016: забруднена вода

    На літніх Олімпійських іграх у Бразилії спортсмени, які займаються водними видами спорту, побоювалися за своє здоров'я. Змагання з вітрильного спорту відбувалися у бухті Гуанабара, відмомій також як "вигрібна яма". Вода в бухті кишіла патогенними мікроорганізмами. Зараз, через півтора року після Олімпіади, тут мало що змінилося.

  • Смог у Пекіні

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Пекін - 2008: хмара смогу

    Результатом підготовки до літніх Олімпійських ігор у Пекіні стало жахливе забруднення повітря. В останні місяці перед початком Олімпіади головний стадіон міста тонув у густому мареві. Через смог неможливо було розгледіти верхні поверхи пекінських хмарочосів. Лікарі попереджали спортсменів про проблеми дихальних шляхів.

  • Діти купаються у затоці Одайба в Японії

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Токіо - 2020: зміни на краще?

    Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Японії. У 2017 році була проведена перевірка якості води в затоці Одайба, де проходитимуть змагання з плавання і тріатлону. Дослідження виявили надзвичайно високу концентрацію бактерій. Організатори Олімпіади в Токіо вважають, що забруднюючі речовини потрапили у воду через велику кількість атмосферних опадів.

    Автор: Бріґітте Остерат, Марина Барановська, Наталія Мехед


DW.COM

Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

Шкідливі викиди в повітря, вирубка лісів, забруднення води - якщо уважно придивитися до стану довкілля, з'ясовується, що йому завдано набагато більше шкоди, ніж очікувалося. Яскравим прикладом цьому слугують Олімпіади.  (21.02.2018)  

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