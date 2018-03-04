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Бріґітте Цюпріс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бріґітте Цюпріс".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Цунамі". Бріґітте Цюпріс є німецьким політиком, член Соціал-демократичної партії Німеччини. У 2017-2018 роках вона була міністром економіки Німеччини в коаліційному уряді Анґели Меркель. Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині закликають Трампа отямитися в питанні митних зборів

У Німеччині закликають Трампа отямитися в питанні митних зборів 04.03.2018

Подальше запровадження митних зборів з боку США на імпорт, зокрема автомобілів з ЄС, може мати непередбачувані та небезпечні наслідки, переконана міністерка економіки Німеччини Бріґітте Цюпріс.
Уряд ФРН покращив економічний прогноз на 2017 та 2018 роки

Уряд ФРН покращив економічний прогноз на 2017 та 2018 роки 11.10.2017

Берлін очікує економічного зростання на 2 відсотки цього року та на 1,9 відсотка - наступного. Міністр економіки вказує на зростання експорту та зайнятості.
Берлін погрожує США заходами у відповідь на санкції проти Росії

Берлін погрожує США заходами у відповідь на санкції проти Росії 31.07.2017

Німеччина не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами Америки, однак готова реагувати, якщо нові санкції Вашингтона проти Москви торкнуться і німецьких компаній. Про це заявила міністерка економіки ФРН.
Міністерка економіки ФРН проти чіткої дати переходу на електромобілі

Міністерка економіки ФРН проти чіткої дати переходу на електромобілі 30.07.2017

Міністерка економіки ФРН Бріґітте Цюпріс висловилася проти чіткої дати переходу на електромобілі. Вона також сумнівається, що Німеччина зможе вивести мільйон електромобілів на свої дороги до 2020 року.
У міністерстві економіки ФРН побоюються спалаху торговельної війни між ЄС та США

У міністерстві економіки ФРН побоюються спалаху торговельної війни між ЄС та США 27.07.2017

Запровадження Вашингтоном в односторонньому порядку нових санкцій проти Росії може спровокувати торговельну війну між ЄС та США, застерегла міністерка економіки Німеччини Бріґітте Цюпріс.
США готові відновити переговори про зону вільної торгівлі з ЄС

США готові відновити переговори про зону вільної торгівлі з ЄС 31.05.2017

Міністр торгівлі США раптово заявив, що для його країни доцільно відновити переговори про TTIP з Євросоюзом, щоб скорочувати торговий дефіцит з Німеччиною.
Берлін не виключає торговельних санкцій з боку США

Берлін не виключає торговельних санкцій з боку США 29.05.2017

Можливість запровадження США ввізних мит на імпортовані з Німеччини товари не зникла, вважає міністерка економіки ФРН Бріґітте Цюпріс. Утім, про 20-відсотковий торговельний бар'єр вже не йдеться.
Нові правила гри для топ-менеджерів

Нові правила гри для топ-менеджерів 19.06.2009

У Німеччині точаться дискусії щодо ухваленого парламентом закону про оплату праці керівників компаній, який передбачає обмеження і залежність премій від успішності бізнесу й посилює відповідальність топ-менеджменту.