На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бріґітте Цюпріс".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Цунамі". Бріґітте Цюпріс є німецьким політиком, член Соціал-демократичної партії Німеччини. У 2017-2018 роках вона була міністром економіки Німеччини в коаліційному уряді Анґели Меркель. Увага: контент сторінки генерується автоматично за допомогою ключових слів.