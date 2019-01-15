Брюссель: Brexit без угоди - як ніколи можливий

Головний представник Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє заявив у середу, 16 січня, що відмова британського парламенту підтримати ухвалену Брюсселем угоду щодо виходу Великобританії з ЄС підвищує ризик того, що країна залишить блок взагалі без угоди, інформує агенція AFP.

"Залишається десять тижнів до 31 березня, і у ці тижні ризик виходу без угоди ще ніколи не видавався настільки високим", - заначив Барньє під час сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Головний перемовник ЄС щодо Brexit також додав, що політичні умови у Лондоні наразі несприятливі для ратифікації документу. Він висловив глибокий жаль з приводу незадовільних результатів голосування у Палаті представників.

ЄС хоче пояснення намірів від Лондона

Після провального голосування у Палаті громад британського парламенту щодо угоди про Brexit у ЄС хочуть почути від Лондона про його подальші наміри. Так, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив жаль, що Палата громад не підтримала угоду, яку британський уряд погодив з Євросоюзом. "Ризик невпорядкованого виходу Сполученого Королівства (з ЄС. - Ред.) збільшився після голосування цього вечора (...) Я спонукаю Сполучене Королівство роз'яснити свої наміри якомога швидше. Час майже сплив", - заявив Юнкер.

Президент Європейської Ради Дональд Туск також наполіг на необхідності знаходження виходу із ситуації. "Якщо угода є неможливою, і ніхто не хоче (Brexit. - Ред.) без угоди, то хто тоді знайде мужність сказати, яким є єдине позитивне рішення?", - написав Туск у своєму Twitter.

Нагадаємо, що 15 січня Палата громад парламенту Великобританії відхилила узгоджену з ЄС угоду про вихід країни з Європейського Союзу. За ратифікацію цього документа віддали голоси 202 депутатів з 650, проти висловились 432 членів парламенту. Тепер уряд країни має в триденний термін надати "план В" щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.