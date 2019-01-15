 Брюссель: Brexit без угоди - як ніколи можливий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

Брюссель: Brexit без угоди - як ніколи можливий

Зростає ризик того, що Великобританія залишить ЄС без угоди, наголошує головний перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє.

Мішель Барньє

Мішель Барньє

Головний представник Євросоюзу на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє заявив у середу, 16 січня, що відмова британського парламенту підтримати ухвалену Брюсселем угоду щодо виходу Великобританії з ЄС підвищує ризик того, що країна залишить блок взагалі без угоди, інформує агенція  AFP.

"Залишається десять тижнів до 31 березня, і у ці тижні ризик виходу без угоди ще ніколи не видавався настільки високим", - заначив Барньє під час сесії Європарламенту у Страсбурзі.

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Проти ратифікації угоди з Європейським Союзом щодо виходу Великбоританії з ЄС проголосували 432 депутати британського парламенту. (15.01.2019)

Головний перемовник ЄС щодо Brexit також додав, що політичні умови у Лондоні наразі несприятливі для ратифікації документу. Він висловив глибокий жаль з приводу незадовільних результатів голосування у Палаті представників.

ЄС хоче пояснення намірів від Лондона

Після провального голосування у Палаті громад британського парламенту щодо угоди про Brexit у ЄС хочуть почути від Лондона про його подальші наміри. Так, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив жаль, що Палата громад не підтримала угоду, яку британський уряд погодив з Євросоюзом. "Ризик невпорядкованого виходу Сполученого Королівства (з ЄС. - Ред.) збільшився після голосування цього вечора (...) Я спонукаю Сполучене Королівство роз'яснити свої наміри якомога швидше. Час майже сплив", - заявив Юнкер.

Президент Європейської Ради Дональд Туск також наполіг на необхідності знаходження виходу із ситуації. "Якщо угода є неможливою, і ніхто не хоче (Brexit. - Ред.) без угоди, то хто тоді знайде мужність сказати, яким є єдине позитивне рішення?", - написав Туск у своєму Twitter.

Нагадаємо, що 15 січня Палата громад парламенту Великобританії відхилила узгоджену з ЄС угоду про вихід країни з Європейського Союзу. За ратифікацію цього документа віддали голоси 202 депутатів з 650, проти висловились 432 членів парламенту. Тепер уряд країни має в триденний термін надати "план В" щодо виходу Великобританії зі складу ЄС. 

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