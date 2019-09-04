Брюссель чекає від Лондона пропозицій щодо Brexit

Лондон повинен запропонувати Брюсселю рішення щодо виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу, яке можна реалізувати і яке поєднуватиметься з укладеною сторонами угодою про Brexit. Про це заявив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер після переговорів із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном у понеділок, 16 вересня, у Люксембурзі.

Ідеться про заміну так званого "бекстопу" - тимчасове рішення, яке має запобігти встановленню жорсткого кордону між членом ЄС Ірландією та британською Північною Ірландією. Надати пропозиції щодо Brexit - відповідальність Великобританії. Відповідні пропозиції з Лондона ще не надійшли, передає інформагенція dpa з посиланням на заяву, яку оприлюднила Єврокомісія після зустрічі Юнкера і Джонсона. У заяві підкреслюється відкритість і готовність Брюсселя розглянути відповідні пропозиції з Лондона.

Водночас в офісі Бориса Джонсона повідомили, що інтенсивність переговорів між Лондоном і Брюсселем буде посилено. Незабаром зустрічі відбуватимуться щодня, інформує Reuters. При цьому британський прем'єр наполягає, що не погодиться на відтермінування запланованого на 31 жовтня виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

Джонсон прагне внести зміни до чинної угоди про Brexit до наступного саміту ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня, інформує dpa. Глава британського уряду має намір вивести Великобританію з ЄС до 31 жовтня з угодою чи без.

Нагадаємо, що спершу Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 жовтня.

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