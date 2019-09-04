 Брюссель чекає від Лондона пропозицій щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2019

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Новини

Брюссель чекає від Лондона пропозицій щодо Brexit

Великобританія поки що не надала ЄС пропозицій щодо альтернативи "бекстопу" через Brexit, які можна реалізувати. Про це повідомили в Єврокомісії після зустрічі Жана-Клода Юнкера й британського прем'єра Бориса Джонсона.

Великобританія поки що не надала ЄС пропозицій щодо альтернативи бекстопу Brexit, які можна реалізувати

Лондон повинен запропонувати Брюсселю рішення щодо виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу, яке можна реалізувати і яке поєднуватиметься з укладеною сторонами угодою про Brexit. Про це заявив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер після переговорів із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном у понеділок, 16 вересня, у Люксембурзі.

Ідеться про заміну так званого "бекстопу" - тимчасове рішення, яке має запобігти встановленню жорсткого кордону між членом ЄС Ірландією та британською Північною Ірландією. Надати пропозиції щодо Brexit - відповідальність Великобританії. Відповідні пропозиції з Лондона ще не надійшли, передає інформагенція dpa з посиланням на заяву, яку оприлюднила Єврокомісія після зустрічі Юнкера і Джонсона. У заяві підкреслюється відкритість і готовність Брюсселя розглянути відповідні пропозиції з Лондона.

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Його вигуки "Порядок!" принесли йому славу не лише у Великобританії. Джон Беркоу стояв на стражі британського парламенту, який ще ніколи не був мішенню атак так, як за прем'єра Бориса Джонсона, пише Барбара Везель. (10.09.2019)

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Водночас в офісі Бориса Джонсона повідомили, що інтенсивність переговорів між Лондоном і Брюсселем буде посилено. Незабаром зустрічі відбуватимуться щодня, інформує Reuters. При цьому британський прем'єр наполягає, що не погодиться на відтермінування запланованого на 31 жовтня виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

Джонсон прагне внести зміни до чинної угоди про Brexit до наступного саміту ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня, інформує dpa. Глава британського уряду має намір вивести Великобританію з ЄС до 31 жовтня з угодою чи без.

Нагадаємо, що спершу Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 жовтня.

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    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

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    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

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  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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