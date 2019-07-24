Брюссель назвав вимоги Джонсона щодо угоди про Brexit "неприйнятними"

Представник ЄС на переговорах з Лондоном щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що вимоги нового британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона змінити угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу є неприйнятними. Про це у четвер, 25 липня, повідомляє агенція AFP з посиланням на електронний лист Барньє послам ЄС.

"Прем'єр-міністр Джонсон заявив, що якщо угода буде досягнута, вона йтиме шляхом скасування режиму backstop. Це, звичайно, є неприйнятним і не перебуває у межах мандату Європейської Ради", - наголосив Барньє.

Раніше цього дня Борис Джонсон, вперше на прем'єрській посаді виступаючи в Палаті громад британського парламенту, так само вжив слово "неприйнятний", яким він охарактеризував угоду з ЄС про Brexit, підписану його попередницею Терезою Мей.

При цьому глава британського уряду висловився за скасування так званого режиму backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією, допоки сторонами не буде погоджено, яким чином кордон має функціонувати у майбутньому. "Це має бути чітко зрозуміло, що шлях до угоди пролягає через скасування backstop", - наголосив Джонсон.

"Найвищий пріоритет" Лондона

Крім того, виступаючи перед британськими парламентарями, Джонсон назвав підготовку до жорсткого Brexit "найвищим пріоритетом" Лондона. "Сьогодні ми перший день сповідуємо новий підхід, який призведе до нашого виходу з ЄС 31 жовтня", - наголосив новий очільник британського уряду.

У той же час Джонсон переконаний, що нові переговори з Лондоном "можливі навіть у ці пізні терміни". Він також пригрозив, що в разі жорсткого Brexit відмовиться виплачувати ЄС 39 мільярдів фунтів стерлінгів (майже 44 мільярди євро) компенсації та інвестує ці кошти на більш безпроблемний перехід Великобританії у нові реалії.

Між тим офіційна представниця Єврокомісії Міна Андреєва заявила, що ЄС не буде працювати з Борисом Джонсоном над переглядом угоди про Brexit. "Ми підтримуємо нашу угоду, вона найкраща з тих, яку ми могли б укласти. Ми готові внести додаткові елементи в політичну декларацію. Але ми не будемо повертатися до переговорів щодо угоди про вихід", - цитує Андреєву "Інтерфакс".

Нагадаємо, напередодні Борис Джонсон був призначений британським прем'єр-міністром. У своїй першій промові він пообіцяв, що Великобританія до 31 жовтня вийде зі складу Євросоюзу, навіть без угоди з Брюсселем, якщо той відмовиться від перемовин. При цьому він висловив переконання у можливості укласти угоду з ЄС, яка не передбачатиме перевірок на ірландському кордоні.