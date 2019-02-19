Брюссель закликав ФРН припинити виплату пенсій бельгійським колаборантам нацистів

Бельгійці, які під час Другої світової війни воювали на боці нацистів і були поранені, не повинні в майбутньому отримувати німецькі пенсії для жертв війни. Резолюцію з таким закликом до уряду ФРН ухвалив у середу, 20 лютого, парламент Бельгії. Бельгійські парламентарі вважають несправедливістю, що жертви нацистів не отримували жодної допомоги, тоді як бельгійські колаборанти мають німецьку пенсію, звільнену від оподаткування.

Натомість міністерство праці ФРН дало зрозуміти, що серед тих 18 осіб, які живуть у Бельгії та отримують пенсії з Німеччини, немає жодного, хто б служив у військах СС. Інших подробиць про тих, хто співпрацював з нацистами і нині отримує пенсійні виплати з Німеччини, відомство не надало. У міністерстві наголосили, що отримувачами пенсій можуть бути як громадяни Бельгії, так і німці, які проживають у Бельгії.

Згідно з німецьким законодавством, за німецьких пенсіонерів, котрі проживають у Бельгії, відповідає федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, що межує з Бельгією.

Бельгійські парламентарі закликали уряд у Брюсселі звернутися до німецької землі Північний Рейн-Вестфалія для отримання "усієї інформації" щодо одержувачів платежів. У резолюції наголошується, що виплати "колаборантам одного з найбільш вбивчих режимів в історії" суперечать європейському проекту миру.

У Бельгії право на німецькі пенсії для жертв війни мають як німецькомовні східні бельгійці, яких примусово залучали до служби в армії, так і фламандці та валлонці, котрі приєдналися до німецьких збройних сил, пояснив історик з Люксембурзького університету Крістоф Брюлл. Для отримання пенсії з Німеччини вони мали довести, що були поранені на війні. Крім того, такі особи не мають бути засудженеми за воєнні злочини, наголосив експерт.

З 1950 року в Німеччині виплачують пенсії особам, котрі отримали поранення під час військової служби в роки Другої світової війни. Такі виплати можливі, якщо особа вважається жертвою війни. У разі служби в вермахті чи в військах СС особа не має права на отримання такого виду пенсійного забезпечення.

Так само особу можуть позбавити права на отримання пенсійних виплат у разі, якщо під час правління нацистів вона порушувала принципи людяності чи правової держави, наголошують у міністерстві праці ФРН.