Броколі, капуста та кале: джерела молекул, що стримують рак

Броколі, брюссельська та чорна капуста мають дещо спільне окрім того, що люди їдять ці овочі однаково рідко. Дослідники з Гарварда нещодавно дійшли висновку, що ці три види овочів, а також інші хрестоцвітні, такі як цвітна та звичайна білоголова капуста, містять молекули, які блокують гени, що сприяють розвитку низки поширених видів ракових захворювань.

Утім, відкриття цих молекул не є чимось грандіозним, що перевертає життя. За словами одного з авторів дослідження, Ю-Ру Лі, для того, аби справді скористатися антираковим ефектом таких молекул, людині треба їсти майже три кілограми сирої брюссельської капусти щодня.

Проте директор відділу дослідження раку медичного центру Beth Israel Deaconess П'єр Паоло Пандольфі в опублікованому у журналі Science дослідженні стверджує, що певні способи використання цих молекул можуть стати дуже корисними для майбутнього лікування раку.

Для того, аби бріюсельска капуста допомагала у стримуванні розвитку раку, її потрібно вживати сирою.

Як дослідники цього дійшли?

Злоякісні пухлини зазвичай викликаються активацією ракових та/або придушенням антиракових генів. Науковці у своїй терапії зазвичай фокусувались на протидії мутаціям, які активують ракові гени. Хіміотерапія, яка вбиває ракові клітини через променеву терапію, є прикладом такого заходу. Потенційній терапії, яка активує антиракові гени, уваги приділялося менше.

Протягом цього дослідження науковці фокусувались на поширеному антираковому білку PTEN. Цей білок, якщо він повноцінно функціонує, стримує розвиток ракових пухлин.

Науковці нерідко виявляють, що у хворої на рак людини PTEN-білок мутований або взагалі відсутній. Це логічно, адже коли цей білок мутує, він втрачає свою здатність стримувати розвиток ракових клітин, що робить людину більш вразливою до раку. В такому разі ракові клітини мають менший обсяг ефективного PTEN-білка, тобто їхній розвиток стримується менше.

Спаржа також містить молекулу, що тримує ген WWP1.

Майбутнє застосування

Отже, що буде, якщо науковці знайдуть спосіб стримувати ракові клітини, збільшуючи в них рівнень PTEN-білків? І якщо вони знайдуть цей спосіб, чи буде він ефективний?

Науковці провели серії експериментів на схильних до раку лабораторних мишах, та винайшли ген, який називається WWP1. Цей ген також відіграє роль у розвитку раку - саме він блокує здібність PTEN-білків стримувати ракові клітини.

При подальшому вивченні структури гену WWP1 науковці дізнались, що та сама молекула, яка міститься у броколі, може блокувати його, що, своєю чергою, дозволяє PTEN-білкам нормально функціонувати.

Дослідники підтвердили, що протягом експериментів на мишах ця молекула дійсно блокувала ген WWP1, дозволяючи PTEN-білку виконувати свою функцію боротьби із раком.

Іншими словами, замість блокування процесів, які спричиняють появу ракових пухлин, ця терапія активує речовнини, які стримують їхній розвиток. "Ця знахідка відкриває шлях до способу реактивізації супресорів пухлин під час лікування раку, який довго шукали", - заявив Пандольфі.