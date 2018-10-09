 Британці, які колись втекли від нацизму, знову хочуть отримати німецькі паспорти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Британці, які колись втекли від нацизму, знову хочуть отримати німецькі паспорти

У Великобританії зростає кількість прохачів про повторне входження до громадянства ФРН. Зокрема, клопочуться про повернення паспортів Німеччини втікачі від нацизму та їхні нащадки.

Попит на німецький паспорт у Великобританії зростає

Попит на німецький паспорт у Великобританії зростає

У Великобританії після референдуму щодо Brexit значно зріс запит на отримання німецького громадянства. Про це в п'ятницю, 19 жовтня, повідомили видання німецької медіагрупи Funke, посилаючись на відповідь МВС ФРН на запит фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі 

Прикметно, що велика частка запитів на німецький паспорт надходить від людей, котрі свого часу втекли до Великобританії, рятуючись від нацистського режиму, а також їхніх нащадків.

Якщо в 2015 році диппредставництва ФРН у Великобританії отримали 59 клопотань про повторне входження до німецького громадянства, то з 2016 року їхня кількість загалом становила вже 3 731.

Більшість прохачів посилаються на статтю 116 Конституції Німеччини, що гарантує переслідуваним нацистами та їхнім нащадкам право поновлення німецького громадянства. У 2016 році від нинішніх громадян Великобританії було подано 760 таких клопотань, у 2017 році - 1824, а за перші дев'ять місяців 2018 року - 1147 прохань про поновлення громадянства ФРН, інформує агенція dpa.

Десятки тисяч людей, передовсім єврейського походження, втекли від нацистських переслідувань до Великобританії. Близько 10 тисяч неповнолітніх були доправлені до Сполученого Королівства в рамках рятувальної операції "Кіндертранспорт", яка відбулася після погромів листопада 1938 року в Німеччині. Чимало дітей, врятованих тоді британцями, більше ніколи не бачили своїх батьків.  

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