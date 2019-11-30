 Британські правоохоронці перевіряють достроково звільнених терористів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Британські правоохоронці перевіряють достроково звільнених терористів

Після скоєння нападу з ножем на Лондонському мосту понад 70 засуджених за тероризм злочинців, яких свого часу достроково звільнили, знову перевіряють.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час відвідин Лондонського мосту на другий день після теракту

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про проведення правоохоронними органами країни ретельних перевірок достроково звільнених злочинців, засуджених за тероризм. Як сказав Джонсон у неділю, 1 грудня, в ефірі телерадіокомпанії BBC, мета таких "ретельних" перевірок - переконатися в тому, що ці особи "не становлять загрози", цитує агенція новин AFP.

За словами керівника британського уряду, заходи зачеплять щонайменше 74 особи, котрих звільнили достроково за скоєні раніше злочини з терористичним підґрунтям.

DW.COM

Після останнього теракту в Лондоні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко розкритикував як помилкову нинішню практику дострокового звільнення засуджених за тероризм. (30.11.2019)

Чоловік, підозрюваний у вбивстві двох осіб у центрі Лондона, був раніше засуджений за тероризм. Після шести років ув'язнення він був достроково звільнений. (30.11.2019)

Крім того, Джонсон звинуватив своїх політичних опонентів - представників Лейбористської партії - у тому, що саме вони уможливили дострокові звільнення таких осіб проведеними за свого урядування змінами до законодавства.

Якби цих дострокових звільнень засуджених за тероризм не було, то не було б і атаки з ножем на Лондонському мосту, котру скоїв звільнений торік достроково з ув'язнення 28-річний Усман Хан, додав Джонсон. "Абсолютно зрозуміло, що ми не можемо й далі застосовувати помилкові підходи минулого", - наголосив британський прем'єр, цитує агенція новин dpa. "Якщо когось засудили за серйозний терористичний злочин, то тоді має бути обов'язкове покарання у вигляді ув'язнення щонайменше на 14 років, а декого взагалі не можна випускати на волю", - додав Джонсон.

Дивитись відео 01:00

Нові заходи проти тероризму у ФРН: електронний браслет для підозрюваних (01.02.2017)

Аудіо й відео до теми

Нові заходи проти тероризму у ФРН: електронний браслет для підозрюваних (01.02.2017)  

Також за темою

UK London nach Terrorattacke auf der London Bridge

Після нападу в Лондоні Джонсон вимагає суворішого підходу щодо терористів 30.11.2019

Після останнього теракту в Лондоні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко розкритикував як помилкову нинішню практику дострокового звільнення засуджених за тероризм.

England London Bridge Schießerei | Spurensicherung

Ножовий напад у Лондоні: двоє загиблих, зловмисника вбили 29.11.2019

Озброєний ножем нападник завдав поранень кільком перехожим в раоні Лондонському мосту. Поліція повідомила, що вбила нападника, який мав на собі "муляж вибухового пристрою". Двоє поранених згодом померли.

Parteitag der britischen Konservativen

Борис Джонсон висунув ЄС ультиматум щодо Brexit: нова угода або без угоди 02.10.2019

Європейському Союзу британський прем'єр-міністр запропонував обирати між його останньою пропозицію щодо нової угоди про Brexit, або готуватися до Brexit без угоди.

Реклама

Докладно

Найбільше цивільних загинуло в 2014-15 роках (на фото - під час боїв за Донецький аеропорт у січні 2015 року)

Жертви війни на Донбасі (інфографіка)

За п'ять років конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб, з яких понад три тисячі - цивільні.  

Автоконцерні Daimler

Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць

Скорочення кількості працівників зачепить насамперед адміністрацію, кажуть у автоконцерні Daimler.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  