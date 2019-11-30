Британські правоохоронці перевіряють достроково звільнених терористів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про проведення правоохоронними органами країни ретельних перевірок достроково звільнених злочинців, засуджених за тероризм. Як сказав Джонсон у неділю, 1 грудня, в ефірі телерадіокомпанії BBC, мета таких "ретельних" перевірок - переконатися в тому, що ці особи "не становлять загрози", цитує агенція новин AFP.

За словами керівника британського уряду, заходи зачеплять щонайменше 74 особи, котрих звільнили достроково за скоєні раніше злочини з терористичним підґрунтям.

Крім того, Джонсон звинуватив своїх політичних опонентів - представників Лейбористської партії - у тому, що саме вони уможливили дострокові звільнення таких осіб проведеними за свого урядування змінами до законодавства.

Якби цих дострокових звільнень засуджених за тероризм не було, то не було б і атаки з ножем на Лондонському мосту, котру скоїв звільнений торік достроково з ув'язнення 28-річний Усман Хан, додав Джонсон. "Абсолютно зрозуміло, що ми не можемо й далі застосовувати помилкові підходи минулого", - наголосив британський прем'єр, цитує агенція новин dpa. "Якщо когось засудили за серйозний терористичний злочин, то тоді має бути обов'язкове покарання у вигляді ув'язнення щонайменше на 14 років, а декого взагалі не можна випускати на волю", - додав Джонсон.