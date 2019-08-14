Британські лейбористи хочуть висловити недовіру уряду Бориса Джонсона

Лідер опозиційної Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін має намір ініціювати голосування щодо вотуму недовіри новому прем'єр-міністру королівства Борису Джонсону, аби упередити "катастрофічний" жорсткий Brexit. Чинний уряд Великобританії не має повноважень на вихід країни зі складу Євросоюзу без угоди з Брюсселем, вважає лідер лейбористів. Про це йдеться у його листі до лідерів опозиційних політичних партій і депутатів парламенту Сполученого Королівства, оприлюдненому в середу, 14 серпня, інформує dpa. Адресатами листа є також кілька впливових консерваторів, які є противниками жорсткого Brexit.

Якщо депутати висловлять консерватору Джонсону недовіру, то Корбін хотів би стати виконувачем обов'язків прем'єра на "суворо обмежений період". В такому разі він обіцяє оголосити дочасні вибори, на яких він виступатиме за проведення повторного референдуму про вихід країни з ЄС. Референдум має включати і варіант залишитися у складі об'єднання.

Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон, котрий 24 липня став новим прем'єр-міністром Великобританії, є переконаним прихильником Brexit, навіть без угоди з Брюсселем про умови виходу. Його попередниця Тереза ​​Мей у травні оголосила, що залишає посаду очільниці Консервативної партії. Причиною цього кроку вона назвала розбіжності з парламентом щодо планів виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Раніше Палата громад тричі відхиляла угоду про Brexit ухвалену Мей з Брюсселем.

Спочатку Великобританія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року, але до цього терміну так і не визначилася з тим, на яких умовах вона хоче здійснити Brexit. У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня.