Британські лейбористи - за другий референдум щодо Brexit

Опозиційна британська Лейбористська партія підтримує проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу, заявив у понеділок, 25 лютого, її лідер Джеремі Корбін.

За його словами, проведення другого референдуму дозволить запобігти "руйнівному Brexit республіканців, який був нав'язаний країні". Він додав, що Лейбористська партія зробить усе можливе, щоб не допустити Brexit без угоди.

Цього тижня опозиція запропонує парламенту свій план виходу країни з Євросоюзу, повідомив речник партії Кейр Стармер. Серед іншого, пропозиції передбачатимуть функціонування митного союзу між ЄС і Великобританією на постійній основі. Якщо пропозиції не будуть підтримані, лейбористи наполягатимуть на проведенні повторного референдуму.

Раніше планувалось, що 26 лютого прем'єр-міністерка Тереза Мей розповість у парламенті про результати переговорів із ЄС щодо угоди про Brexit, а наступного дня депутати Палати громад голосуватимуть щодо подальших кроків у переговорах. Пізніше прем'єрка запропонувала перенести голосування до 12 березня.

Своєю чергою Брюссель пропонує британському уряду перенести дату Brexit, але прем'єрка наполягає, що він відбудеться 29 березня. Сторони досі не затвердили угоду про відносини після виходу Великобританії з ЄС. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.