 Британський історик: Результатом може бути компроміс за спиною України | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Британський історик: Результатом може бути компроміс за спиною України

Загроза військового вторгнення РФ в Україну стала головною темою Мюнхенської конференції з безпеки. DW поговорила з британським істориком, експертом зі Східної Європи Тімоті Гартоном-Ешем про його враження та прогнози.

Спільні військові навчання РФ і Білорусі, лютий 2022 року

Спільні військові навчання РФ і Білорусі, лютий 2022 року

DW: Цю Мюнхенську конференцію з безпеки можна назвати особливою. Україна перебуває в центрі уваги - такого раніше ніколи не було. Які Ваші враження від того, що відбувається в Мюнхені?

Тімоті Гартон-Еш: Ми переживаємо надзвичайно драматичний момент, і ми всі чекаємо, що на найголовнішій конференції з безпеки у західному світі прозвучить відповідь Заходу (на ситуацію навколо України. - Ред.). І те, що ми вже почули зараз, на мій погляд, дуже обнадіює. Зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock), на мою думку, була дуже успішною. Велика проблема - це, звичайно, те, що тут, наскільки я бачу, є лише один представник Росії. 

Тімоті Гартон-Еш

Тімоті Гартон-Еш

Що саме найбільше вразило Вас з боку Блінкена чи Бербок?

Чіткість розуміння масштабів виклику, перед яким стоїть не лише Україна, а й увесь європейський порядок. А також реальна рішучість працювати спільно з метою дати єдину відповідь (на загострення російсько-українського конфлікту. - Ред.). Ми не знаємо багатьох подробиць. Анналена Бербок не змінила своєї позиції щодо оборонного озброєння для України (уряд ФРН виступає проти постачання Україні зброї. - Ред.). Проте можна було побачити чітку рішучість, і Блінкен сказав одну дуже цікаву річ: дії США та Німеччини доповнюють одне одного. І я гадаю, що це правда.

Чому, на Вашу думку, ми бачимо таку рішучість Заходу у відповідь на дії Росії тільки зараз - майже за вісім років після анексії Криму? Виходить, російському президенту Володимиру Путіну треба було обов'язково показати свої м'язи у вигляді танків та ракет, щоб Європа зрозуміла, що відбувається?

Я думаю, на це питання є дві відповіді. По-перше, Захід пережив за цей час кілька криз, які частково обвалилися на нього одночасно - криза Єврозони, криза біженців, криза популізму тощо. Друга відповідь - це відповідь історика. Демократії завжди прокидаються повільніше, ніж диктатури. Але коли вони прокидаються, вони ефективніші. Такий урок історії. 

Читайте також: Як Мюнхенську конференцію накрило хвилею солідарності з Україною

Тобто зараз ми є свідками того, як Європа, чи демократичний Захід, нарешті прокидаються?

Я сподіваюся, що так. І якщо це так, то, за іронією долі, ми повинні ще будемо дякувати Володимиру Путіну за масштаби виклику, перед яким він нас поставив. Моє велике побоювання - якщо ми зупинимося за крок до справжнього вторгнення на українську територію, то в єдності Заходу може початися розкол. Це, як на мене, найбільш актуальна небезпека.

Багато ЗМІ та західні політики запитуються: чого хоче Путін? У Вас є чітка відповідь?

Так, мені здається, у нас є абсолютно чітка відповідь. Путін прагне повернути настільки, наскільки це можливо, сферу впливу, статус великої держави та імперії, яку вони (Росія. - Ред.) втратили після розпаду СРСР. Напрямок, в якому він рухається, нам відомий. Але він демонструє колосальну тактичну гнучкість у своїх діях. Тобто він однозначно не думає, що може повернути вплив на Польщу. Я навіть не думаю, що він сподівається повернути контроль над країнами Балтії. Але щодо України, Білорусі, Молдови, Грузії - він однозначно думає, що досі може повернути їх у сферу російських інтересів.

Читайте також: Після візиту Шольца до Путіна: депутати Бундестагу сперечалися щодо курсу ФРН

Тобто Ви думаєте, чи він ухвалить рішення на користь повномасштабної війни проти України?

Цього ніхто не знає, можливо, навіть сам Володимир Путін. Якщо він досі той же раціональний, холодний, розважливий Путін, якого ми знаємо, він дійде до якоїсь точки за крок до цього (повномасштабної війни. - Ред.), бо це дає йому найкращий шанс розколоти Захід та досягти своїх цілей. Але я не виключав би можливості вторгнення (Росії в Україну. - Ред.).

Ще одне питання щодо Вашої країни. Великобританія останнім часом надає Україні безпрецедентну допомогу, постачаючи важку зброю. Чому зараз? Чи сприяла цьому історія з отруєнням "Новичком" колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, в якому Лондон звинувачує Росію?

Я думаю, що Великобританіявже довгий час є однією з передових країн, коли йдеться про тверду відповідь на погрози Володимира Путіна. І дуже обнадіює той факт, що навіть зараз, коли країну очолюють прихильники Brexit, від яких хтось міг очікувати спроб укласти свої угоди з Росією чи Китаєм, британський уряд є одним із найсильніших на Заході. Єдина проблема - це те, що Великобританія більше не є членом ЄС, а отже - вона не посилює європейську позицію зсередини.

Читайте також: Хто і яку зброю постачає в Україну?

Останнє питання. На Вашу думку, в якому напрямку ми рухаємося? Скоріше Гельсінкі 2.0 чи Ялта 2.0?

Я думаю, ми маємо справу з якоюсь стратегічною двоїстістю. На це звернула увагу і голова німецького МЗС Анналена Бербок. Я думаю, що існує чітка рішучість рухатися у бік Гельсінкі, але я все ж таки боюся, що в результаті може вийти недобрий компроміс за спиною України.

Тімоті Гартон-Еш - британський історик, директор Центру європейських досліджень при коледжі Святого Антонія Оксфордського університету. Вважається одним із найкращих знавців політики та історії Східної Європи на Заході. Автор постійної колонки у британській газеті Guardian. Лауреат Міжнародної премії імені Карла Великого, яку присуджують у німецькому місті Аахен за внесок до об'єднання Європи.

Дивитись відео 06:14

Боєздатність української армії: що ЗСУ може протиставити військовій агресії Росії? (18.02.2022)

Також за темою

Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler, spricht bei der 58. Münchner Sicherheitskonferenz. Die Sicherheitskonferenz findet vom 18. bis zum 20.02.2022 im Hotel Bayerischer Hof statt. +++ dpa-Bildfunk +++

Канцлер ФРН попередив Росію про "високу ціну" нападу на Україну 19.02.2022

Олаф Шольц на Мюнхенській конференції з безпеки закликав використовувати будь-які можливості дипломатії для врегулювання конфлікту навколо України, але "без наївності".

Designated Munich Security Conference Chairman Christoph Heusgen speaks on stage during the 58th Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany on February 18, 2022. - The conference takes place until February 20. (Photo by Ina Fassbender / POOL / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/POOL/AFP via Getty Images)

Як Мюнхенську конференцію накрило хвилею солідарності з Україною 18.02.2022

Ще ніколи на Мюнхенській безпековій конференції не говорили так багато про Україну. Причина - побоювання воєнного вторгнення в Україну з боку Росії. Репортаж DW із Мюнхена.

FILE PHOTO: Ukraine's Deputy Prime Minister Oleksii Reznikov adjusts glasses during a session of parliament in Kyiv, Ukraine November 4, 2021. The Ukrainian parliament later voted to appoint Reznikov as the new defence minister. REUTERS/Oleksandr Klymenko/File Photo

Резніков: Росія зібрала біля України 149 тисяч військових і стягує ще 18.02.2022

Міністр оборони України не підтверджує відведення російських військ від кордонів та очікує прибуття нових сил РФ до Чорного моря. У Києві також стежать за військовими навчаннями Росгвардії.

Реклама

Докладно

Спільні військові навчання РФ і Білорусі, лютий 2022 року

Тімоті Еш: Результатом може бути компроміс за спиною України

DW поговорила з істориком, експертом зі Східної Європи Тімоті Гартоном-Ешем про загрозу нападу РФ на Україну.  

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Іноземні інвестори не покидають Україну - ЄБА

Інтерв'ю DW з виконавчою директоркою Європейської Бізнес Асоціації Анною Дерев'янко.  