Британський парламент 29 березня ще раз дебатуватиме щодо угоди про Brexit

Палата громад британського парламенту в п'ятницю, 29 березня, планує провести ще одні дебати щодо угоди про Brexit. Про це заявила в четвер, 28 березня, представниця уряду країни в парламенті Андреа Ледсом. Утім, поки що неясно, чи призведуть ці дебати до третього голосування щодо угоди.

Минулого тижня спікер парламенту Джон Беркоу заявив, що ще одне голосування щодо підготовленої урядом угоди можливе тільки у тому разі, якщо вона відрізнятиметься від тої, яку парламентарі раніше вже двічі відхилили. У разі прийняття угоди Євросоюз погодився відтермінувати вихід Великобританії зі складу об'єднання до 22 травня.

Нагадаємо, 27 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що подасть у відставку, якщо парламентарі схвалять підготовлену її урядом угоду. Таким чином вона намагається переконати своїх противників у Консервативній партії підтримати угоду з ЄС. Того ж дня Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх восьми альтернативних варіантів виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, запропонованих різними партіями і політичними групами.

Раніше ЄС погодився перенести дату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу до 22 травня за умови, якщо протягом тижня Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit. Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Великобританія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій.

Раніше Brexit був запланований на 29 березня 2019 року.