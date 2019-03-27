 Британський парламент 29 березня ще раз дебатуватиме щодо угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Британський парламент 29 березня ще раз дебатуватиме щодо угоди про Brexit

Британський парламент 29 березня проведе дебати щодо угоди про Brexit. Поки що, однак, неясно, чи буде її поставлено на голосування.

Палата громад британського парламенту

Палата громад британського парламенту

Палата громад британського парламенту в п'ятницю, 29 березня, планує провести ще одні дебати щодо угоди про Brexit. Про це заявила в четвер, 28 березня, представниця уряду країни в парламенті Андреа Ледсом. Утім, поки що неясно, чи призведуть ці дебати до третього голосування щодо угоди.

Минулого тижня спікер парламенту Джон Беркоу заявив, що ще одне голосування щодо підготовленої урядом угоди можливе тільки у тому разі, якщо вона відрізнятиметься від тої, яку парламентарі раніше вже двічі відхилили. У разі прийняття угоди Євросоюз погодився відтермінувати вихід Великобританії зі складу об'єднання до 22 травня.

DW.COM

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що піде у відставку, якщо британський парламент з третьої спроби схвалить угоду про Brexit. (27.03.2019)

ЄС знову дав Терезі Мей трохи часу. Якщо угоду про вихід ухвалять наступного тижня, прем'єрка отримає два місяці, інакше - два тижні. ЄС готується до жорсткого Brexit, вважає Барбара Везель. (22.03.2019)

Нагадаємо, 27 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що подасть у відставку, якщо парламентарі схвалять підготовлену її урядом угоду. Таким чином вона намагається переконати своїх противників у Консервативній партії підтримати угоду з ЄС. Того ж дня Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх восьми альтернативних варіантів виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, запропонованих різними партіями і політичними групами.

Раніше ЄС погодився перенести дату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу до 22 травня за умови, якщо протягом тижня Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit. Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Великобританія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій.

Раніше Brexit був запланований на 29 березня 2019 року.

Також за темою

Theresa May

Тереза Мей обіцяє піти у відставку, якщо угоду про Brexit схвалять 27.03.2019

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що піде у відставку, якщо британський парламент з третьої спроби схвалить угоду про Brexit.

UK Unterhaus lehnt zweites Brexit-Referendum ab

Палата громад відхилила всі альтернативні варіанти Brexit 28.03.2019

Після того як британський парламент двічі відхилив узгодження угоди щодо Brexit, внесеної урядом Терези Мей, йому було запропоновано 8 альтернативних варіантів. Всі вони також були відхилені.

Brüssel besuch Theresa May Brexit Nachverhandlungen

Тереза Мей проситиме Брюссель перенести Brexit 19.03.2019

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей викладе свої пропозиції у листі Дональду Туску, заявив її речник. Переговірник від ЄС Мішель Барньє сумнівається у доцільності відтермінування Brexit.

Реклама

Докладно

Schweiz Kind mit Masern (picture-alliance/KEYSTONE/U. Flueeler)

Боротьба з кором в Україні

У Львівській області закінчилась кампанія з вакцинації школярів проти кору. Щепили лише половину.  

Танкер із СПГ у порту Роттердама

США придумали новий спосіб стримувати енергосектор Росії

Нижня палата парламенту США прийняла законопроект, покликаний стримувати російські енергопостачання в Європу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  