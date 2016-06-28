 Британський парламент проголосував за перенесення Brexit у разі відсутності угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Британський парламент проголосував за перенесення Brexit у разі відсутності угоди

Якщо британський уряд не зможе укласти угоду з Брюсселем, то вихід Великобританії з Євросоюзу буде перенесений на 31 січня 2020 року. Борис Джонсон поставив на голосування проведення дострокових виборів.

Борис Джонсон (спиною) у британскому парламенті, 4 вересня 2019 року

Борис Джонсон (спиною) у британскому парламенті, 4 вересня 2019 року

Депутати нижньої палати британського парламенту - Палати громад - ввечері у середу, 4 вересня, ухвалили закон, який фактично блокує вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. Закон передбачає перенесення терміну Brexit на 31 січня 2020 року, якщо домовленості з ЄС так і не вдасться досягнути.

За відповідний закон у третьому читанні проголосували 327 депутатів, проти - 299, повідомляє агентство Reuters. Документ тепер має надійти на розгляд до Палати лордів.

DW.COM

Борис Джонсон хоче продовжити канікули британського парламенту. В опозиції називають це спробою завадити діям парламентарів, які виступають проти Brexit без угоди з ЄС. (28.08.2019)

Якщо британський парламент заблокує Brexit без угоди з Євросоюзом, то 15 жовтня мають відбутися дострокові вибори, наполягає прем'єр-міністр Борис Джонсон. (04.09.2019)

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який раніше пообіцяв вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї, заявив, що ухвалення цього законопроєкту означає фактичне завершення переговорів з Брюсселем і "передачу влади до ЄС". Він наголосив, що цей законопроєкт "покликаний скасувати" результати референдуму щодо Brexi 2016 року. "Я вважаю, це дуже сумно, що депутати проголосували так (...) Я вважаю, що це - велике порушення обов'язку", - сказав він, цитує агенція AFP.

Джонсон поставив на голосування проведення 15 жовтня позачергових парламентських виборів. Глава уряду заявив, що тепер народ має вирішити, кому саме їхати до Брюсселя домовлятися щодо Brexit - йому чи лідеру опозиції. Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін своєю чергою вкотре розкритикував Джонсона. "Прем'єр-міністр стверджує, що має стратегію, але він не може сказати нам, що це таке", - наголосив він.

Очікується, що депутати голосуватимуть питання щодо дострокових виборів ще ввечері 4 вересня. За прогнозами, тут на Джонсона теж очікує поразка: для ухвалення рішення потрібні дві третини голосів, а лейбористи заявляли, що не підтримають пропозицію про дострокові вибори.

Дивитись відео 02:31

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)

Аудіо й відео до теми

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)  

Також за темою

England: Premierminister Boris Johnson

Джонсон вимагає провести вибори 15 жовтня у разі блокування Brexit 04.09.2019

Якщо британський парламент заблокує Brexit без угоди з Євросоюзом, то 15 жовтня мають відбутися дострокові вибори, наполягає прем'єр-міністр Борис Джонсон.

England London Premierminister Boris Johnson

Британський парламент може перенести дату Brexit 04.09.2019

Члени Палати громад британського парламенту вирішили розглянути законопроєкт, що містить можливість перенесення дати Brexit. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вже пригрозив достроковими виборами.

Großbritannien Brexit | House of Commons, Unterhaus | Boris Johnson, Premierminister

Борис Джонсон втратив більшість у британському парламенті 03.09.2019

Представник консерваторів Філліп Лі перейшов до лав Ліберал-демократичної партії, через що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон втратив більшість у Палаті громад.

Реклама

Докладно

Будівля Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Битва за Київ: як Зеленський виганяв Кличка з КМДА

Володимир Зеленський хоче закріпити політичний успіх і планує взяти під контроль КМДА, повторюючи підхід Януковича.  

Посадка на рейс лоукостера Ryanair у аеропорту Франкфурт-Ган

Дешеві авіаквитки - дороге "задоволення" для клімату

Поки в Україні радіють приходу лоукостерів, у ФРН їх хочуть обкласти додатковими податками для захисту клімату.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  