Британський парламент проголосував за перенесення Brexit у разі відсутності угоди

Депутати нижньої палати британського парламенту - Палати громад - ввечері у середу, 4 вересня, ухвалили закон, який фактично блокує вихід Великобританії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. Закон передбачає перенесення терміну Brexit на 31 січня 2020 року, якщо домовленості з ЄС так і не вдасться досягнути.

За відповідний закон у третьому читанні проголосували 327 депутатів, проти - 299, повідомляє агентство Reuters. Документ тепер має надійти на розгляд до Палати лордів.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який раніше пообіцяв вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї, заявив, що ухвалення цього законопроєкту означає фактичне завершення переговорів з Брюсселем і "передачу влади до ЄС". Він наголосив, що цей законопроєкт "покликаний скасувати" результати референдуму щодо Brexi 2016 року. "Я вважаю, це дуже сумно, що депутати проголосували так (...) Я вважаю, що це - велике порушення обов'язку", - сказав він, цитує агенція AFP.

Джонсон поставив на голосування проведення 15 жовтня позачергових парламентських виборів. Глава уряду заявив, що тепер народ має вирішити, кому саме їхати до Брюсселя домовлятися щодо Brexit - йому чи лідеру опозиції. Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін своєю чергою вкотре розкритикував Джонсона. "Прем'єр-міністр стверджує, що має стратегію, але він не може сказати нам, що це таке", - наголосив він.

Очікується, що депутати голосуватимуть питання щодо дострокових виборів ще ввечері 4 вересня. За прогнозами, тут на Джонсона теж очікує поразка: для ухвалення рішення потрібні дві третини голосів, а лейбористи заявляли, що не підтримають пропозицію про дострокові вибори.