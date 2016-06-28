 Британський парламент не голосуватиме за угоду про Brexit 21 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

Британський парламент не голосуватиме за угоду про Brexit 21 жовтня

Спікер парламенту Великобританії Джон Берков відмовився винести на голосування угоду з Брюсселем про вихід країни з ЄС. Тепер уряд спробує провести закон, що регулює втілення угоди про Brexit.

Спікер парламенту Великобританії Джон Берков відмовився винести на голосування угоду про Brexit

Спікер парламенту Великобританії Джон Берков відмовився винести на голосування угоду про Brexit

Спікер парламенту Великобританії Джон Берков вирішив не виносити на голосування в понеділок, 21 жовтня, питання про схвалення угоди з Євросоюзом про вихід країни з євроблоку, повідомляє агенція новин Reuters.

Берков пояснив свою відмову тим, що немає обставин, які виправдовують повторне голосування за той самий законопроєкт, який уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона вже подавав парламенту на голосування в суботу, 19 жовтня.

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Натомість Берков заявив, що уряд може винести на голосування інший законопроєкт, що регулює імплементацію угоди про Brexit. Як зазначає Reuters, подання цього законопроєкту для голосування у парламенті є "планом Б" уряду Джонсона. Це законодавство стосується втілення угоди про Brexit й саме за його ухвалення перед голосуванням за угоду виступили парламентарі 19 жовтня. Уряд планує оприлюднити законопроєкт ще в понеділок і сподівається, що він набуде чинності до запланованого на 31 жовтня виходу Великобританії з Євросоюзу.

Утім, невідомо, чи підтримає більшість цей законопроєкт уряду Джонсона. Як зауважує агенція AP, парламентська опозиція намагатиметься внести поправки, які б сприяли його зміні або провалу голосування за нього.

19 жовтня Палата громад парламенту Великобританії після багатогодинних дебатів вирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про Brexit.

Після перенесення голосування про угоду Джонсон відправив у Брюссель два листи. В одному він формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС. Як повідомило видання Sunday Times, Брюссель, ймовірно, відкладе Brexit до лютого 2020 року, якщо Джонсон не заручиться підтримкою більшості у парламенті для схвалення угоди.

Лондон та Брюссель досягли домовленості щодо нової угоди про Brexit 17 жовтня. Минулого тижня її було схвалено на саміті ЄС. 

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