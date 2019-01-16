 Британський парламент не голосуватиме за незмінену угоду про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

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Новини

Британський парламент не голосуватиме за незмінену угоду про Brexit

Якщо прем'єрка Великобританії внесе до парламенту ту саму угоду про вихід країни з ЄС, яку вже двічі відхилили, голосування не відбудеться, заявив спікер Палати громад. Голосування має відбутися до 21 березня.

Спікер парламенту Великобритатнії Джон Беркоу

Спікер парламенту Великобритатнії Джон Беркоу

Британський парламент не голосуватиме втретє за угоду з Європейським Союзом щодо Brexit, якщо прем'єр-міністерка Тереза Мей не внесе значні зміни в цей документ. Про це у понеділок, 18 березня, заявив спікер Палати громад Джон Беркоу. Раніше парламент вже двічі проголосував проти угоди, про яку уряд країни домовився з Брюсселем.

"Британський уряд не має права подавати до Палати громад точно таку ж пропозицію або пропозицію, що по суті повторює ту, щодо якої минулого тижня проводилося голосування і яку відхилили більшістю у 149 голосів", - сказав Беркоу, цитує агентство dpa.

В офісі Терези Мей зазначили, що взяли до відома заяву спікера парламенту.

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Раніше Тереза Мей заявила, що голосування щодо угоди про вихід країни з ЄС має відбутися до запланованого на 21 березня саміту Європейської Ради. Вона додала, що в іншому разі "ми не залишимо ЄС ще багато місяців, якщо це взагалі станеться". За її словами, повернення до початкового пункту та початок переговорів щодо абсолютно нової угоди означатиме значно довше відтермінування Brexit.

17 березня два міністри уряду застерегли, що прем'єрка може відмовитися від третього голосування в парламенті щодо угоди наступного тижня, якщо не відчуватиме підтримки з боку однопартійців, які раніше голосували проти.

Нагадаємо, що два попередні голосування щодо угоди про Brexit закінчилися провалом для уряду Мей. 14 березня британський парламент проголосував за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, який зараз запланований на 29 березня. Як відомо, у травні відбудуться вибори до Європарламенту, тож при відтермінуванні Brexit Великобританія повинна буде брати в них участь.

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