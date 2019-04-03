 Британський парламент намагається змусити Терезу Мей відстрочити Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2019

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Новини

Британський парламент намагається змусити Терезу Мей відстрочити Brexit

Новий законопроект зобов'язує прем'єрку Великобританії Терезу Мей попросити ЄС відкласти Brexit. Напередодні Мей дійшла згоди з лідером Лейборисиської партії щодо програми реалізації виходу країни з ЄС.

Голосування у Палаті громад

Голосування у Палаті громад (3 квітня 2019 року)

Нижня палата британського парламенту проголосувала за законопроект, який зобов'язує уряд країни попросити у ЄС знову відтермінувати Brexit. Цей документ ввечері в середу, 3 квітня, підтримали в третьому читанні 313 членів Палати громад, проти проголосували 312 депутатів. Законопроект спрямований на те, щоб запобігти нерегульованому виходу Великобританії з ЄС 12 квітня. 4 квітня законопроект винесуть на розгляд Палати лордів, інформує агенція dpa.

Прем'єр-міністерка Тереза ​​Мей, у свою чергу, має намір переконати Брюссель відкласти Brexit до 22 травня, щоб уникнути участі країни у виборах до Європарламенту, які пройдуть 23-26 травня. Договір про Brexit, підготовлений урядом Мей і узгоджений з ЄС, був уже тричі відкинутий Палатою громад.

2 квітня Мей заявила, що проситиме у Європейського Союзу більше часу для того, аби знайти спільне рішення щодо Brexit разом із опозиційною Лейбористською партією. А вже наступного дня зявилися повідомлення, що прем'єр-міністерка дійшла згоди з главою Лейбористів Джеремі Корбіном щодо програми реалізації Brexit.

Юнкер проти відтермінування Brexit

До позачергового саміту ЄС, котрий відбудеться 10 квітня, Мей повинна представити план, за яким Великобританія врегульовано залишить ЄС. В іншому випадку Великобританія перестане бути членом Євросоюзу опівночі 12 квітня без будь-яких домовленостей.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив 3 квітня, що вихід Великобританії з Європейського Союзу не буде відтермінований до 22 травня, якщо британський парламент не схвалить угоду про Brexit до 12 квітня.

"12 квітня - остання дата для затвердження Палатою громад угоди про Brexit. Якщо цього не буде зроблено до цієї дати, жодне подальше коротке відтермінування не буде можливим", - наголосив Юнкер, додавши, відтермінування без угоди ставить під загрозу вибори до Європарламенту та роботу ЄС.

За словами голови Єврокомісії Юнкера, вихід Сполученого Королівства з ЄС опівночі 12 квітня без угоди є дуже імовірним сценарієм. "Це не той результат, якого я хочу. Але це результат, до якого я маю підготувати Євросоюз", - сказав Юнкер.

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