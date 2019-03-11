 Британський парламент знову відхилив угоду про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2019

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Новини

Британський парламент знову відхилив угоду про Brexit

"За" проект угоди проголосували 242 члени парламенту. "Проти" - 391. У наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit.

Тереза Мей після голосування щодо Brexit

Якщо парламент проголосує за Brexit без угоди, уряд виконає це рішення, заявила Тереза Мей після голосування

Палата громад британського парламенту ввечері в вівторок, 12 березня, більшістю голосів не підтримала угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. "За" проект угоди проголосували 242 члени парламенту, "проти" - 391.

У наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit, який запланований на 29 березня.

Без схвалення угоди Лондон не матиме перехідного періоду в відносинах із Брюсселем після Brexit. Про це нагадав незадовго до голосування офіційний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє. "Дозвольте мені бути зрозумілим: єдина законна підстава для перехідного періоду - угода про вихід (із ЄС - Ред.). Відсутність угоди про вихід означає відсутність перехідного періоду", - написав Барньє на Twitter.

Чому британські депутати не підтримували угоду про Brexit

Більшість британських парламентарів-противників угоди невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

Брюссель і Лондон 11 березня досягли компромісу на додаткових переговорах щодо угоди. Сторони ухвалили дві спільні декларації. В одній із них - юридично обов'язковій - Лондон і Брюссель зобов'язалися до кінця 2020 року знайти заміну режиму backstop.

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін виступив проти цих домовленостей. У січні Палата громад проголосувала проти угоди про Brexit, яку запропонував уряд Мей. Проти проголосували також багато однопартійців прем'єрки.

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12 березня парламент Великобританії знову голосуватиме щодо поданої урядом угоди про вихід країни з ЄС. Якщо Тереза Мей і цього разу зазнає невдачі, то, мабуть, варто чекати на перенесення Brexit. (12.03.2019)  

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