Британський парламент знову відхилив угоду про Brexit

Палата громад британського парламенту ввечері в вівторок, 12 березня, більшістю голосів не підтримала угоду про вихід Великобританії з Євросоюзу. "За" проект угоди проголосували 242 члени парламенту, "проти" - 391.

У наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit, який запланований на 29 березня.

Без схвалення угоди Лондон не матиме перехідного періоду в відносинах із Брюсселем після Brexit. Про це нагадав незадовго до голосування офіційний представник ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє. "Дозвольте мені бути зрозумілим: єдина законна підстава для перехідного періоду - угода про вихід (із ЄС - Ред.). Відсутність угоди про вихід означає відсутність перехідного періоду", - написав Барньє на Twitter.

Чому британські депутати не підтримували угоду про Brexit

Більшість британських парламентарів-противників угоди невдоволені прописаним у ній так званим режимом backstop, який передбачає існування відкритого кордону без запровадження митного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства - Північною Ірландією. Депутати виступають проти цієї норми, оскільки вона, на їхню думку, означатиме, що Великобританія після виходу з ЄС на невизначений період залишатиметься членом митного союзу.

Брюссель і Лондон 11 березня досягли компромісу на додаткових переговорах щодо угоди. Сторони ухвалили дві спільні декларації. В одній із них - юридично обов'язковій - Лондон і Брюссель зобов'язалися до кінця 2020 року знайти заміну режиму backstop.

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін виступив проти цих домовленостей. У січні Палата громад проголосувала проти угоди про Brexit, яку запропонував уряд Мей. Проти проголосували також багато однопартійців прем'єрки.