Британський парламент відхилив запропонований Джонсоном графік Brexit

Британський парламент ввечері у вівторок, 22 жовтня, відхилив запропонований прем'єром Борисом Джонсоном графік прискореного розгляду законодавство про Brexit, змусивши таким чином уряд вести переговори з ЄС про відтермінування виходу країни з Євросоюзу. Це рішення стало серйозною перешкодою для Джонсона на шляху забезпечити Brexit із угодою до 31 жовтня. Раніше цього дня Палата громад в попередньому читанні вперше схвалила зміст досягнутої між Лондоном і Брюсселем угоди про Brexit

Після голосування Джонсон заявив, що уряд відкладає розгляд угоди про Brexit в парламенті. "Наразі ЄС повинен вирішити, як відповісти на запит парламенту щодо продовження терміну", - сказав Джонсон у Палаті громад, цитує агенція dpa.

За його словами, він розмовлятиме з лідерами країн-членів Євросоюзу. "Поки вони не ухвалять рішення, ми призупиняємо розгляд цього законодавства", - наголосив Джонсон. Також прем'єр додав, що уряд водночас готуватиметься до неврегульованого виходу з ЄС, тобто без угоди країни з євроблоком.

В ЄС вже відреагували на результати голосування в британському парламенті. Речниця голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера Міна Андреєва написала у соцмережі Twitter, що "Єврокомісія бере до відома результат сьогоднішнього дня та очікує, що уряд Великобританії повідомить нас про наступні кроки". Вона додала, що президент Європейської Ради Дональд Туск веде консультації з лідерами країн-членів ЄС щодо прохання Лондона про відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року.

Напередодні у парламенті Великобританії не винесли на голосування питання про схвалення угоди з Євросоюзом, а 19 жовтня Палата громад після багатогодинних дебатів вирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про Brexit.

Після перенесення голосування про угоду 19 жовтня Джонсон відправив у Брюссель два листи. В одному він формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС. Як повідомило видання Sunday Times, Брюссель, ймовірно, відкладе Brexit до лютого 2020 року, якщо Джонсон не заручиться підтримкою більшості у парламенті для схвалення угоди.

Лондон та Брюссель досягли домовленості щодо нової угоди про Brexit 17 жовтня. Раніше її було схвалено на саміті ЄС.