 Британський парламент відхилив запропонований Джонсоном графік Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

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Британський парламент відхилив запропонований Джонсоном графік Brexit

Парламент Великобританії не підтримав запропонований Борисом Джонсоном графік розгляду законодавства щодо виходу країни з ЄС. Однак до цього парламентарі в попередньому читанні схвалили зміст самої угоди.

Борис Джонсон намагався переконати парламентарів проголосувати за його законопроєкт про Brexit

Борис Джонсон намагався переконати парламентарів проголосувати за його законопроєкт про Brexit

Британський парламент ввечері у вівторок, 22 жовтня, відхилив запропонований прем'єром Борисом Джонсоном графік прискореного розгляду законодавство про Brexit, змусивши таким чином уряд вести переговори з ЄС про відтермінування виходу країни з Євросоюзу. Це рішення стало серйозною перешкодою для Джонсона на шляху забезпечити Brexit із угодою до 31 жовтня. Раніше цього дня Палата громад в попередньому читанні вперше схвалила зміст  досягнутої між Лондоном і Брюсселем угоди про Brexit

Після голосування Джонсон заявив, що уряд відкладає розгляд угоди про Brexit в парламенті. "Наразі ЄС повинен вирішити, як відповісти на запит парламенту щодо продовження терміну", - сказав Джонсон у Палаті громад, цитує агенція dpa.

За його словами, він розмовлятиме з лідерами країн-членів Євросоюзу. "Поки вони не ухвалять рішення, ми призупиняємо розгляд цього законодавства", - наголосив Джонсон. Також прем'єр додав, що уряд водночас готуватиметься до неврегульованого виходу з ЄС, тобто без угоди країни з євроблоком.

В ЄС вже відреагували на результати голосування в британському парламенті. Речниця голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера Міна Андреєва написала у соцмережі Twitter, що "Єврокомісія бере до відома результат сьогоднішнього дня та очікує, що уряд Великобританії повідомить нас про наступні кроки". Вона додала, що президент Європейської Ради Дональд Туск веде консультації з лідерами країн-членів ЄС щодо прохання Лондона про відтермінування Brexit до 31 січня 2020 року.

DW.COM

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Напередодні у парламенті Великобританії не винесли на голосування питання про схвалення угоди з Євросоюзом, а 19 жовтня Палата громад після багатогодинних дебатів вирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про Brexit.

Після перенесення голосування про угоду 19 жовтня Джонсон відправив у Брюссель два листи. В одному він формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому виступив проти перенесення виходу країни з ЄС. Як повідомило видання Sunday Times, Брюссель, ймовірно, відкладе Brexit до лютого 2020 року, якщо Джонсон не заручиться підтримкою більшості у парламенті для схвалення угоди.

Лондон та Брюссель досягли домовленості щодо нової угоди про Brexit 17 жовтня. Раніше її було схвалено на саміті ЄС. 

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