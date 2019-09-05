 Британський парламент відхилив дострокові вибори і пішов на перерву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

Британський парламент відхилив дострокові вибори і пішов на перерву

Пропозиція прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона провести в жовтні дострокові вибори не отримала достатньої підтримки у британському парламенті. Парламент офіційно призупинив свою роботу до 14 жовтня. 

Дебати у британському парламенті 9 вересня

Дебати у британському парламенті 9 вересня

Нижня палата парламенту Великобританії в ніч на вівторок, 10 вересня, знову відхилила пропозицію про дострокові вибори. Запит щодо виборів прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона не набрав необхідних двох третин голосів Палати громад. На підтримку дострокових виборів висловилися лише 293 парламентарі з 650-ти. Таким чином, до 31 жовтня, запланованої дати виходу Великобританії з Євросоюзу, в країні більше немає можливості для проведення дострокових виборів.

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Джонсон хотів провести вибори 15 жовтня, за два тижні до запланованого на 31 жовтня виходу Сполученого Королівства з ЄС. На парламентських дебатах прем'єр заявляв, що такі вибори - це єдина можливість "вийти з політичного кута". Опозиційні партії заявили, що не підтримають можливі вибори, якщо Великобританія не забезпечить відстрочку Brexit, аби уникнути виходу з ЄС без угоди. Сам Джонсон, виступаючи у Палаті громад, заявив, що не проситиме про відстрочку. Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що Джонсон наполягає на проведенні виборів, аби "уникнути відповідальності уряду".

Раніше 9 вересня королева Великобританії Єлизавета II підписала документ, ухвалений раніше парламентом, якийпередбачає перенесення терміну Brexit на 31 січня 2020 року, якщо домовленості з ЄС не вдасться досягнути до 19 жовтня.

Після завершення дебатів у понеділок британський парламент, згідно з рішенням уряду, офіційно призупинив свою роботу до 14 жовтня. 

 

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