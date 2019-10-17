Британський парламент відклав схвалення угоди про Brexit

Палата громад парламенту Великобританії після багатогодинних дебатіввирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС - Brexit. На підтримку відповідного рішення в суботу, 19 жовтня, висловилися 322 члени нижньої палати британського парламенту, 306 британських законодавців проголосували проти.

Сьогоднішня ухвала парламенту означає по суті програш для чинного прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Парламентарі проголосували за те, щоб перенести рішення щодо угоди доти, доки вони не ухвалять відповідний закон про ратифікацію самої угоди про Brexit.

Тож тепер Джонсон зобов'язаний законом просити ЄС про подовження в часі терміну виходу Великобританії ЄС, зазначає агенція новин dpa. Раніше британський прем'єр наполягав, що Великобританія залишить ЄС 31 жовтня цього року з угодою про Brexit чи без неї.

Сам керівник британського уряду заявив після сьогоднішнього голосування в парламенті, що не проситиме Брюссель про відтермінування Brexit.

Аналітики очікують, що Джонсон наполягатиме на проведенні нового голосування в парламенті вже наступного тижня, внісши відповідний законопроєкт. Якщо ого підтримають, то тоді Джонсон може розраховувати, що матиме підтримку для свого проєкту угоди щодо Brexit.

У Єврокомісії очікують від Джонсона пояснень

Тим часом речниця голови Європейської Комісії (ЄК) Жана-Клода Юнкера заявила цього ж дня, що Брюссель чекає на пояснення з боку Лондона щодо подальших кроків британського уряду.

За словами представниці Юнкера, у Єврокомісії сподіваються отримати такі пояснення "якнайшвидше". Вона також наголосила, що сторони й досі ще не владнали всі питання щодо самої угоди про Brexit.