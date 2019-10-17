 Британський парламент відклав схвалення угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2019

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Новини

Британський парламент відклав схвалення угоди про Brexit

Депутати Палати громад більшістю голосів проголосували за відкладення голосування щодо угоди про Brexit. Такий крок - ляпас для прем'єр-міністра Бориса Джонсона. У Брюсселі вимагають пояснень.

Палата громад парламенту Великобританії

Палата громад парламенту Великобританії після багатогодинних дебатіввирішила відкласти голосування щодо схвалення нової угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС - Brexit. На підтримку відповідного рішення в суботу, 19 жовтня, висловилися 322 члени нижньої палати британського парламенту, 306 британських законодавців проголосували проти.

Сьогоднішня ухвала парламенту означає по суті програш для чинного прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Парламентарі проголосували за те, щоб перенести рішення щодо угоди доти, доки вони не ухвалять відповідний закон про ратифікацію самої угоди про Brexit.

Тож тепер Джонсон зобов'язаний законом просити ЄС про подовження в часі терміну виходу Великобританії ЄС, зазначає агенція новин dpa. Раніше британський прем'єр наполягав, що Великобританія залишить ЄС 31 жовтня цього року з угодою про Brexit чи без неї.

DW.COM

Євросоюз та Великобританія домовились щодо виходу останньої з Європейського Союзу. Нову угоду ще мають ратифікувати європейський та британський парламенти. (17.10.2019)

Саміт лідерів Євросоюзу погодив нову угоду про вихід Великобританії з ЄС. DW пояснює, в чому полягають нові домовленості та як вони працюватимуть, якщо їх затвердять парламенти Великобританії та ЄС. (17.10.2019)

Сам керівник британського уряду заявив після сьогоднішнього голосування в парламенті, що не проситиме Брюссель про відтермінування Brexit.

Аналітики очікують, що Джонсон наполягатиме на проведенні нового голосування в парламенті вже наступного тижня, внісши відповідний законопроєкт. Якщо ого підтримають, то тоді Джонсон може розраховувати, що матиме підтримку для свого проєкту угоди щодо Brexit.

У Єврокомісії очікують від Джонсона пояснень

Тим часом речниця голови Європейської Комісії (ЄК) Жана-Клода Юнкера заявила цього ж дня, що Брюссель чекає на пояснення з боку Лондона щодо подальших кроків британського уряду.

За словами представниці Юнкера, у Єврокомісії сподіваються отримати такі пояснення "якнайшвидше". Вона також наголосила, що сторони й досі ще не владнали всі питання щодо самої угоди про Brexit.

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

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