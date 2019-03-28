 Британський парламент вкотре відкинув всі варіанти Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2019

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Новини

Британський парламент вкотре відкинув всі варіанти Brexit

Палата громад Великобританії не підтримала жоден з чотирьох альтернативних варіантів угоди про Brexit.

Епопея з Brexit у Великобританії триває

Епопея з Brexit у Великобританії триває

Депутати нижньої палати британського парламенту увечері в понеділок, 1 квітня, на голосуванні знову відкинули всі варіанти альтернатив угоді, що регулює відносини Сполученого Королівства з Євросоюзом після Brexit.

Спікер Палати громад Джон Берков виніс на голосування чотири можливі варіанти угоди. Відповідно до першого, Великобританія мала б залишити ЄС, але залишитися в митному союзі. Згідно другого варіанту Великобританія також мала б зберегти доступ до внутрішнього європейського ринку. Два інших варіанти угоди передбачали проведення повторного референдуму щодо Brexit. Чергове голосування британських депутатів щодо відбудеться Brexit в середу, 3 квітня.

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29 березня Палата громад британського парламенту провела чергові дебати щодо угоди про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. В результаті обговорення депутати вже втретє відхилили підготовлену урядом угоду: проти проголосували 344 депутати, за - 286.

Нагадаємо, 27 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що подасть у відставку, якщо парламентарі схвалять підготовлену її урядом угоду. Таким чином вона намагалася переконати своїх противників у Консервативній партії підтримати угоду з ЄС. Того ж дня Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх восьми альтернативних варіантів виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, запропонованих різними партіями і політичними групами.

Раніше ЄС погодився перенести дату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу до 22 травня за умови, якщо протягом тижня Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit. Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Великобританія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій.

Раніше Brexit був запланований на 29 березня 2019 року.

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