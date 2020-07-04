Британська поліція після "суперсуботи": П'яні не можуть дотримуватися дистанції

У британський поліції констатують, що люди напідпитку не здатні дотримуватися соціального дистанціювання, яке є необхідною передумовою для стримування поширення коронавірусної інфекції.

Перший день роботи пабів в Англії

Напередодні, 4 липня, в Англії після тримісячного локдауну відкрилися паби та ресторани. Як заявив у неділю, 5 липня, голова британської федерації поліції Джон Ептер, у цей день, який вже встигли назвати "суперсуботою" місцеві ЗМІ, "стало цілком зрозуміло, що п'яні люди не можуть і не будуть соціально дистанціюватися". Ептер, який сам був залучений до охорони правопорядку у суботу у англійському місті Саутгемптон, повідомив, що робота у цей день була складною, повідомляє агенція новин AFP.

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За його словами, офіцерам поліції довелося мати справу з п'яними людьми, які повністю роздягалися, з "щасливими" і "агресивними" людьми напідпитку, були випадки, коли п'яні відвідувачі пабів влаштовувати бійки. Окрім того, Джон Ептер повідомив, що були випадки нападів на представників поліції.

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Перший день роботи пабів в Англії

Критики побоюються, що відкриття закладів харчування може спричинити зростання кількість нових захворювань на коронавірус. Великобританія посідає третє місцеу світі за кількістю летальних випадків серед людей, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом SARS-Cov-2.