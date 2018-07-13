 Британська поліція знайшла в Еймсбері плящину з ″Новачком″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Британська поліція знайшла в Еймсбері плящину з "Новачком"

Плящина з "Новачком" була знайдена у будинку отруєного в Еймсбері чоловіка. Поліція з'ясовує, чи належить ця речовина до тієї ж партії, якою отруїли Скрипалів.

Експерти працюють у Еймсбері

Експерти працюють у Еймсбері

Британська поліція заявила у п'ятницю, 13 липня, що встановила ймовірне джерело зараження отрутою"Новачок" британської пари в місті Еймсбері. В антитерористичному підрозділі поліції повідомили, що знайшли в будинку чоловіка в Еймсбері два дні тому невелику плящину. "Вчені нам тепер підтвердили, що речовина у плящині - це і є "Новачок", - йдеться в заяві поліції, яку цитує агентство Reuters. 

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Німецька розвідка ще в 1990-х роках отримала проби отрути "Новачок". Що це змінює у справі про отруєння Скрипалів? DW поговорила з британським експертом з хімічної зброї Річардом Гатрі. (18.05.2018)

На думку представника Великобританії в ОЗХЗ, тільки у Росії були досвід і мотив для отруєння колишнього подвійного агента і його доньки. Пітер Вілсон звинуватив Москву в зухвалій кампанії з дезінформації. (19.04.2018)

У заяві також зазначається, що фахівці проводитимуть подальші тести, щоб встановити, чи належить ця речовина до тієї ж партії, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів у березні цього року в Солсбері.

Нагадаємо, що 45-річний чоловік, який наприкінці червня був отруєний у Еймсбері, досі перебуває в окружній лікарні Солсбері. 44-річна жінка, яка разом з ним зазнала впливу "Новачка" і також потрапила до лікарні, кілька днів тому померла

У поліції головною версією розслідування отруєння пари є взаємозв'язок між застосуванням "Новачка" в Еймсбері та хімічною атакою у Солсбері. Тоді внаслідок дії розробленої в СРСР нервово-паралітичної речовини серйозні отруєння отримали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Великобританія закликає Росію надати відомості про нервово-паралітичну речовину "Новачок". Припускається причетність Москви до її потрапляння до Великорбританії та до отруєння колишнього агента ГРУ Скрипаля. Кремль категорично заперечує причетність РФ до отруєння в Солсбері. 

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