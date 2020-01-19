Британська поліція вилучила тризуб з посібника щодо екстремізму

Поліція Великобританії повідомила у четвер, 23 січня, про ухвалене рішення вилучити український тризуб з переліку символів у поліцейському посібнику з протидії екстремізму.

"Ми маємо тісні робочі відносини з нашими українськими партнерами і не хотіли б їх образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Великобританії та посольства України, оновили посібник щодо знаків і символів та вилучили український конституційний тризуб", - повідомляється на сайті британської контртерористичної поліції. У поліції пояснили включення до переліку деяких державних символів через їхнє використання крайніми правими угрупованнями.

Посольство України у Великобританії своєю чергою наголосило на роботі українських дипломатів та на численних зверненнях українців, які вплинули на рішення британської поліції.

Нагадаємо, 17 січня британське видання The Guardian опублікувало розроблений британськими правоохоронцями посібник з протидії екстремізму. Крім українського тризуба, до екстремістських символів також включена символіка українського полку "Азов".

Як зазначає видання, посібник містить не лише символіку лівих і правих рухів, а й, наприклад, природо- та зоозахисних рухів, таких як Greenpeace чи Peta.

Посольство України у Великобританії висловило обурення через цю публікацію. У відповідь на це речник британського уряду заявив, що Лондон шкодує "через образу, заподіяну появою українського тризуба в "наочному посібнику" британської поліції".

Український уряд закликав Великобританію прибрати тризуб з цього посібника.