 Бранці печери в Таїланді: рятувальники пробурили 100 свердловин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

Бранці печери в Таїланді: рятувальники пробурили 100 свердловин

Рятувальники пробурили понад 100 свердловин у гірській породі, аби дістатися до школярів, заблокованих у печері на півночі Таїланду.

Рятувальні роботи біля печери в Таїланді

Рятувальні роботи біля печери в Таїланді

У спробі виявити нові шляхи евакуації школярів з печери в Таїланді, рятувальники пробурили 100 свердловин у гірській породі. Про це у суботу, 7 липня, повідомляє агенція AFP. Нові шляхи для евакуації почали розробляти через те, що підземні тунелі, котрі ведуть до виходу з печери частково, або й цілком затоплені, тож евакуація ними видається надто ризикованою.

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Деякі зі свердловин мають глибину до 400 метрів, повідомив губернатор тайської провінції Чіанграй Наронгсак Осатанакорн. 

"За нашими оцінками, вони (школярі та їхній тренер - Ред.) перебувають на глибині 600 метрів, однак точне місце нам невідоме", - пояснив Осатанакорн, а також додав, що  у рятувальної місії недостатньо технологічних засобів аби згори встановити точне місцезнаходження людей у печері. 

Як повідомлялося раніше, школярі з футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер заблоковані в печері вже понад 2 тижні. 23 червня вони пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через зливу і спричинений нею паводок вихід із печери був відрізаний, і школярі з тренером змушені були рухатися вглиб.

Пошуки заблукалих тривали понад тиждень і були утруднені тим, що рівень води у печері постійно піднімався через сезон дощів. Фахівці з пошукової групи знайшли виснажених дітей та їхнього тренера 2 липня. Дванадцятьох школярів і їхнього тренера планують визволити з печери крізь один з затоплених внаслідок повені тунелів. Більшість з хлопчиків віком від 11 до 16 років не вміють плавати і не мають досвіду пірнання, що ускладнює їхню евакуацію.

 

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