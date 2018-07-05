Бранці печери в Таїланді: рятувальники пробурили 100 свердловин

У спробі виявити нові шляхи евакуації школярів з печери в Таїланді, рятувальники пробурили 100 свердловин у гірській породі. Про це у суботу, 7 липня, повідомляє агенція AFP. Нові шляхи для евакуації почали розробляти через те, що підземні тунелі, котрі ведуть до виходу з печери частково, або й цілком затоплені, тож евакуація ними видається надто ризикованою.

Деякі зі свердловин мають глибину до 400 метрів, повідомив губернатор тайської провінції Чіанграй Наронгсак Осатанакорн.

"За нашими оцінками, вони (школярі та їхній тренер - Ред.) перебувають на глибині 600 метрів, однак точне місце нам невідоме", - пояснив Осатанакорн, а також додав, що у рятувальної місії недостатньо технологічних засобів аби згори встановити точне місцезнаходження людей у печері.

Як повідомлялося раніше, школярі з футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер заблоковані в печері вже понад 2 тижні. 23 червня вони пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через зливу і спричинений нею паводок вихід із печери був відрізаний, і школярі з тренером змушені були рухатися вглиб.

Пошуки заблукалих тривали понад тиждень і були утруднені тим, що рівень води у печері постійно піднімався через сезон дощів. Фахівці з пошукової групи знайшли виснажених дітей та їхнього тренера 2 липня. Дванадцятьох школярів і їхнього тренера планують визволити з печери крізь один з затоплених внаслідок повені тунелів. Більшість з хлопчиків віком від 11 до 16 років не вміють плавати і не мають досвіду пірнання, що ускладнює їхню евакуацію.