Брак пального: в Німеччині просять дозволити бензовозам їздити на вихідних

Німецьке об'єднання підприємств нафтопереробної промисловості (MWV) звернулося до міністерства транспорту ФРН з проханням тимчасово скасувати заборону на проїзд автобанами у вихідні та святкові дні бензовозів. Також MVW просить дозволити збільшити максимальну навантаженість транспорту з цистернами з 40 до 44 тисяч тонн, повідомив речник об'єднання у неділю, 18 листопада, передає агентство dpa.

Причиною звернення об'єднання до профільного міністерства є загроза браку бензину в деяких регіонах Німеччини уздовж Рейну. Через обміління ріки, якою суднами в землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц зазвичай доставляють бензин та дизельне пальне, нині перевезення здійснюють переважно автотранспортом. Однак транспортні можливості підприємств нафтопереробної промисловості обмежені заборонами, накладеними урядом.

Нагадаємо, ще 26 жовтня через низький рівень води у Рейні уряд Німеччини дозволив відкриття стратегічних запасів бензину, дизельного та авіаційного пального, аби допомогти рейнським регіонам. Таким чином, у землях Гессен, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія уряд вдався до попереджувальних заходів з метою уникнення кризи. За останні 40 років влада лише вчетверте відкрила резерви пального.

Місяці без дощу і надзвичайно тепла погода спричинили зниження рівня води у Рейні до одного з найнижчих показників в історії.

Рейн обмілів до історичних мінімумів