Брак пального: в Німеччині просять дозволити бензовозам їздити на вихідних

Німецьке об'єднання підприємств нафтопереробної промисловості (MWV) звернулося до міністерства транспорту ФРН з проханням тимчасово скасувати заборону на проїзд автобанами у вихідні та святкові дні бензовозів. Також MVW просить дозволити збільшити максимальну навантаженість транспорту з цистернами з 40 до 44 тисяч тонн, повідомив речник об'єднання у неділю, 18 листопада, передає агентство dpa.
Причиною звернення об'єднання до профільного міністерства є загроза браку бензину в деяких регіонах Німеччини уздовж Рейну. Через обміління ріки, якою суднами в землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц зазвичай доставляють бензин та дизельне пальне, нині перевезення здійснюють переважно автотранспортом. Однак транспортні можливості підприємств нафтопереробної промисловості обмежені заборонами, накладеними урядом.
Нагадаємо, ще 26 жовтня через низький рівень води у Рейні уряд Німеччини дозволив відкриття стратегічних запасів бензину, дизельного та авіаційного пального, аби допомогти рейнським регіонам. Таким чином, у землях Гессен, Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія уряд вдався до попереджувальних заходів з метою уникнення кризи. За останні 40 років влада лише вчетверте відкрила резерви пального.
Місяці без дощу і надзвичайно тепла погода спричинили зниження рівня води у Рейні до одного з найнижчих показників в історії.
Рейн обмілів до історичних мінімумів
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Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Річка Рейн
Після місяців посухи рівень води у Рейні впав до рекордно низьких показників. Внаслідок цього особливо постраждала західна федеральна земля Рейнланд-Пфальц. Це фото демонструє обміління Середнього Рейну. За даними німецького метеорологічного відомства, близько 70 відсотків території Німеччини потерпає від посухи.
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Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Річка Дунай
Внаслідок посухи рівень води у деяких судноплавних частинах Дунаю впав до настільки низьких показників, що оператори суден були вимушені обмежити виконання рейсів або ж взагалі їх скасувати. Найдовша європейська річка Дунай починається у південно-західній німецькій федеральній землі Баден-Вюртемберг і впадає у Чорне море між Румунією та Україною.
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Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Річка Ельба
Падіння рівня води розширило береги вздовж Ельби, яка протікає через північну та східну Німеччину. Річка бере свій початок у горах Карконоші у східній Чехії, потім тече через німецькі федеральні землі Саксонія, Саксонія-Ангальт, Нижня Саксонія, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія, Шлезвіг-Гольштейн і Гамбург.
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Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Боденське озеро
Рівень води Боденського озера на кордоні між Німеччиною, Австрією та Швейцарією відступив до настільки низького показника, що на ньому виринув новий острів. Протягом кількох місяців туристи змогли побачити піщаний острів довжиною 200 метрів і шириною 50 метрів.
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Наслідки посухи: у Німеччині міліють річки і озера
Озеро Біггезее
У невеличких водоймах кораблі стикаються з труднощами. Через низький рівень води пороми, що плавають на водосховищі Біггезее в західнонімецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, повинні були змінити місця для зупинок. Експерти не можуть передбачити, коли закінчиться ця осіння посуха.
Автор: Александер Пірсон, Марія Думанська