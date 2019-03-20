Брак водіїв вантажівок у Німеччині: на допомогу кличуть жінок

Каті Радтке (Kati Radtke) складно вивести з рівноваги. Мабуть, саме ця риса допомагає 36-річній жінці вже не перший рік працювати водійкою вантажівки. Сидячи за кермом навантажувача, вона вміло рулює в лабіринті штабелів на складі її транспортної фірми в західнонімецькому містечку Ешвайлер. Обтягнуті поліетиленом вантажі на дерев'яних піддонах один за одним зникають у кузові її 12-тонного вантажного автомобіля.

Все розраховано до хвилини. Уже за годину вона має доставити товар першому клієнтові. Але бракує ще одного пакета. Колеги, які допомагають їй під час завантаження, ніяк не можуть його знайти. Каті Радтке не нервує - жодного поспіху, жодної метушні. Урешті-решт надходить дозвіл виїжджати без загубленого пакета. Жінка страхує металевими штангами вантаж і вміло стрибає в кабіну фури. "Ця робота для мене як хобі, я цим живу", - каже мати чотирьох дітей, виїжджаючи з подвір'я фірми.

Робота і родина вимагають досконалої організації

Радтке вже давно на ногах: уранці їй треба було розбудити своїх дітей, наймолодшому з яких чотири роки, а найстаршому - 16, приготувати для них сніданок, відвезти їх до дитячого садка та в школу. Багато хто почав би скаржитись через таке неймовірне навантаження, але - не Каті. "Не треба себе переконувати, що як жінка ти з усім цим не впораєшся, що не можна поєднати родину й таку роботу. Треба робити свою справу і не слухати, що говорять інші", - каже вона.

Перш ніж відправитись у рейс, Каті Радтке треба ще завантажити свою фуру

Сидіти за кермом фури - давня мрія Каті Радтке, яка тепер для неї здійснилася. "Дитиною я завжди гралася вантажними автомобілями", - згадує вона. Жінка каже, що, сидячи за кермом авто, вона відчуває себе вільною, хоча нині їй доводиться здійснювати рейси переважно лише в сусідні містечка. Без уміння зберігати спокій і без організаційного таланту складно виконувати таку роботу, вважає Каті. "Але найважливіше: потрібно цю роботу любити. Інакше ти вибрала неправильну професію", - розмірковує жінка. Проблема галузі якраз у тому й полягає, що дедалі менше людей ідентифікує себе з цією професією. Брак фахівців набуває в Німеччині вже драматичних розмірів.

Потрібні водії!

Гайді Радлер (Heidi Radler) добре знає, про що йдеться. Свою кар'єру в галузі логістики вона розпочала ще 1999 року й дослужилась до асистентки керівника фірми. Транспортне підприємство, на яке вона прийшла працювати, являло собою невелику родинну фірму, яка мала лише вісім водіїв. Минуло 20 років, і на фірму вже працює 90 водіїв. Але й вони вже насилу справляються з усіма замовленнями. Однак знайти водіїв стає дедалі складніше: "Ми зараз маємо украй жорстку конкуренцію. Знайти надійних працівників дуже непросто. А потім так само непросто хороших водіїв утримати", - скаржиться Радлер.

Третина водіїв вантажівок у Німеччині - 55-річного віку і старші. Згідно з дослідженням Світового банку, через десять років країні може забракнути 150 тисяч водіїв. Цікаво, що навіть водії зі Східної Європи більше не можуть заповнити цю прогалину. Сюди слід додати, що молоді люди не поспішають сідати за кермо вантажівки.

Вантажівка Каті Радтке - робота розрахована до хвилини

Раніше молоді водійські кадри постачав Бундесвер. Чимала частина молоді, яка відбувала строкову службу, отримувала за час служби в армії професійні водійські права. Але після того, як у Німеччині скасували обов'язковий військовий обов'язок, армія як джерело молодих кадрів для транспортних підприємств відпала. Аби отримати право сісти за кермо вантажного авто, молодим людям потрібно або упродовж трьох років відвідувати профучилище, або заплатити за професійні права із власної кишені від чотирьох тисяч до п'яти тисяч євро, пояснює Радлер. "Але хто готовий викласти таку суму чи час?" - запитує вона.

До всіх цих проблем додається ще й невпевненість у майбутньому. Мається на увазі розвиток системи автономних перевезень вантажів. Уже незабаром у Німеччині можуть виїхати на дороги перші вантажівки без водіїв.

Поганий імідж водіїв вантажівок

Однак поки що без водіїв вантажівок німецька економіка не змогла б функціонувати. Вони є частиною гігантської логістичної машини, у якій тон задає онлайн-торгівля, що стрімко розростається, а споживачі хочуть отримати своє замовлення уже невдовзі після того, як зробили його в онлайн-шопі.

Попри це, імідж водіїв не найкращий. "Багато хто скаржиться, що вантажівки заважають на автобанах, створюють затори, шкодять довкіллю", - каже Гайді Радлер. Оскільки знайти нових водіїв серед чоловіків складно, фірма, на якій працює Радлер, і вирішила взяти ученицю та підготувати її для роботи за кермом вантажівки. Такою ученицею стала Каті Радтке.

Вивантажити останнє замовлення, а після роботи - за дітьми до дитсадка та школи

"Я написала заяву на 20 транспортних фірм. Від 12 не отримала жодної відповіді, інші вісім хоча б запросили на співбесіду. Але погодилась взяти мене лише одна", - розповідає Радтке. Ця жінка є справжньою екзотикою для галузі, де однозначно домінують чоловіки. Частка жінок серед водіїв вантажівок складає лише 1,7 відсотка.

Які якості потрібні для цієї роботи

Багато кого з жінок відлякує неможливість поєднання цієї професії з родинним життям. "Крім того, довести, що ти можеш, у суто чоловічому колективі не так вже й просто. Тут жінка повинна мати неабияку впевненість у собі", - ділиться досвідом Радтке. Інколи їй доводиться чути насмішки з боку клієнтів. А одному з колег не подобалось, наприклад, що вона працює лише 35 годин на тиждень. "На це я йому відповіла, що натомість твій рахунок у банку виглядає інакше. Після цього він відразу замовк", - пригадує водійка.

Каті Радтке от уже півроку сидить за кермом фури. "За цей час колектив прийняв мене, і мене поважають", - каже вона. Чи справді жінки можуть допомогти подолати в Німеччині проблему дефіциту водіїв? Каті Радтке вважає, що - так. Але транспортні компанії повинні також піти жінкам назустріч, вважає водійка: "Вони мають більше зважати на те, що працівницям часто доводиться поєднувати роботу й родину, а тих жінок, які мають дітей, випускати на маршрути лише після дев'ятої години ранку".