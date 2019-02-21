 Бразилія не надасть свою територію для вторгнення до Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

Бразилія не надасть свою територію для вторгнення до Венесуели

Віце-президент Бразилії назвав безглуздим можливе військове вторгнення США до Венесуели. Раніше глава Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився повністю закрити кордон з Бразилією.

На кордоні Бразилії та Венесуели (фото з архіву)

На кордоні Бразилії та Венесуели (фото з архіву)

Влада Бразилії не має наміру надавати територію країни для можливого військового вторгнення США до Венесуели. Така операція була б "передчасною і не мала б сенсу", заявив бразильський віце-президент Антоніу Моурао в інтерв'ю агенції AFP у четвер, 21 лютого. Він наголосив, що ситуацію, що склалася, повинні вирішити самі венесуельці.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав військове втручання в ситуацію "одним із варіантів". Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо також не виключив військового вторгнення США до південноамериканської країни.

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Голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни замість Ніколаса Мадуро. Його одразу визнав главою держави Дональд Трамп. (23.01.2019)

Раніше 21 лютого глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією з вечора того ж дня. Таким чином венесуельська влада має намір перешкодити поставкам американської гуманітарної допомоги, про яку просила опозиція. З цією метою вже був закритий кордон з Колумбією. Мадуро категорично відмовляється пропускати вантажі зі США під тим приводом, що поставки гуманітарної допомоги стануть прикриттям для американського військового вторгнення.

Масові протести у Венесуелі

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, з 70-ма відсотками голосів виборців перемогу здобув чинний президент Мадур. Опозиція бойкотувала вибори, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і низка країн Латинської Америки.

22 січня - після інавгурації Мадуро - у Каракасі та інших містах країни почалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. 

Більшість країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.

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