Бразилія не надасть свою територію для вторгнення до Венесуели

Влада Бразилії не має наміру надавати територію країни для можливого військового вторгнення США до Венесуели. Така операція була б "передчасною і не мала б сенсу", заявив бразильський віце-президент Антоніу Моурао в інтерв'ю агенції AFP у четвер, 21 лютого. Він наголосив, що ситуацію, що склалася, повинні вирішити самі венесуельці.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав військове втручання в ситуацію "одним із варіантів". Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо також не виключив військового вторгнення США до південноамериканської країни.

Раніше 21 лютого глава Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією з вечора того ж дня. Таким чином венесуельська влада має намір перешкодити поставкам американської гуманітарної допомоги, про яку просила опозиція. З цією метою вже був закритий кордон з Колумбією. Мадуро категорично відмовляється пропускати вантажі зі США під тим приводом, що поставки гуманітарної допомоги стануть прикриттям для американського військового вторгнення.

Масові протести у Венесуелі

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, з 70-ма відсотками голосів виборців перемогу здобув чинний президент Мадур. Опозиція бойкотувала вибори, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і низка країн Латинської Америки.

22 січня - після інавгурації Мадуро - у Каракасі та інших містах країни почалися масові акції протесту. Наступного дня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США, Канада, Австралія і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.