Бразилія впевнено перемагає Мексику та проходить у чвертьфінал ЧС-2018

Збірна Бразилії з футболу стала чвертьфіналістом Чемпіонату світу, що відбувається в Росії. В матчі 1/8 фіналу в понеділок, 2 липня, в Самарі бразильці впевнено обіграли з рахунком 2:0 збірну Мексики.

Обидві команди розпочали гру у досить високому темпі, дещо активнішими були мексиканці, утім, до справді гострих моментів справа не доходила. Перша реальна загроза для воріт голкіпера мексиканців Гільєрмо Очоа виникла на 26-й хвилині, однак Філіппе Коутіньйо пробив вище воріт.

У цей відрізок матчу бразильці заволоділи ініціативою та створили кілька небезпечних моментів. На 33-й хвилині вони мали реальну нагоду відзначитися, однак удар з близької відстані Габріела Жезуса парирував Очоа. На 40-й хвилині небезпечно зі штрафного пробивав Неймар, однак м'яч пролетів вище воріт.

Голкіпер мексиканців Гільєрмо Очоа був одним із кращих у своїй команді

Після перерви бразильці продовжили атакувати ворота Очоа - на 48-й хвилині небезпечно пробивав Коутіньйо. Гол назрівав і на 51-й хвилині Неймар елегантно п'ятою скинув м'яч на колишнього гравця донецького "Шахтаря" Вілліана і сам же замкнув простріл останнього з лівого флангу.

На 59-й хвилині Пауліньйо ледь не збільшив перевагу бразильців, пробиваючи приблизно з 10-ти метрів у лівий кут воріт Очоа: воротар знову виявився на місці. На 61-й хвилині мексиканці відповіли контрвипадом, однак воротар бразильців після удару Карлоса Вели перевів м'яч на кутовий.

Збірна Бразилії перемогла Мексику

На 63-й хвилині ще раз небезпечно пробивав Вілліан - і знову Очоа був на місці. А на 68-й хвилині шанс на другий гол мав Неймар після пасу Вілліана - захисник заблокував удар.

Мексиканці намагалися відігратися, але створити реальні гольові моменти їм не вдавалося. Їхні надії на продовження боротьби на чемпіонаті згасли на 88-й хвилині: після проходу Неймара лівим флангом атаки та прострілу м'яч у ворота мексиканців відправив Роберто Фірміно.

Суперник бразильців визначиться у матчі Бельгія - Японія, які зіграють ввечері 2 липня. Вже відомі дві пари чвертьфіналістів: Франція-Уругвай та Хорватія-Росія.